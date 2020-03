Domowe przedszkole

Eksperci przyznają, że zamknięte przedszkola i szkoły, kwarantanna czy tak wskazana dziś izolacja wcale nie oznaczają początku zmagań o tytuł najlepszego rodzica na świecie. – Dorośli muszą zdjąć z siebie ciężar łączenia wszystkich ról jednocześnie, powinni też dać odsapnąć i sobie, i dzieciom. Nie chodzi o to, by wypełniać dziecku cały dzień coraz to nowszymi pomysłami na zabawy. Gdybyśmy jako rodzice chcieli skorzystać ze wszystkich propozycji zabaw i edukacyjnych aktywności, które można dziś znaleźć w Internecie, musielibyśmy mieć do czynienia nie tylko z pandemią koronawirusa, ale też stać się nieśmiertelnymi – mówi Katarzyna Kalinowska, psycholożka, trenerka Fundacji FamilyLab Polska, nauczycielka Montessori.