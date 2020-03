Antykryzysowy poradnik dla przedsiębiorców

Kiedy zaczniemy pracować normalnie? Czy pomoc szykowana przez rząd uratuje moją firmę? Co się zmieni po zakończeniu kwarantanny? Czy twój biznes będzie miał jeszcze sens? Na te pytania odpowiada Krzysztof Oppenheim, ekspert finansowy, spec od upadłości i restrukturyzacji w poradniku dla przedsiębiorców. W tym tygodniu publikujemy jego pierwszą część.

Niepotrzebne emocje

Oppenheim radzi, żeby ostudzić emocje, nie wpadać w panikę i zrobić gruntowną analizę tego, co jest tu i teraz. To, co ci się przydarzyło, pisze, w biznesie nazywa się „Czarny łabędź” od tytułu bestselerowej książki Nassima Taleba. Co pewien czas ma miejsce niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, które może doprowadzić do ruiny twoją firmę. Zgodnie z teorią Taleba nie można prognozować przyszłości tylko na podstawie zdarzeń z przeszłości. Bo może się pojawić „czarny łabędź” i to cię właśnie spotkało.