Prasa, jaką znamy, odchodzi w przeszłość

Jesteśmy świadkami kolejnego przełomu w rozwoju ludzkości. Spotykały nas już wcześniej wielkie kryzysy i pandemie, które rzucały na kolana rodzaj ludzki. Do walki z żadną z nich nie mieliśmy tak pokaźnego arsenału wiedzy i umiejętności, jaki posiadamy obecnie w walce z #COVID-19. Powoli jednak zaczyna do nas docierać, że wiedza to nie wszystko. Zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, jak ważna jest ochrona przyrody, że wszyscy jesteśmy częścią ekosystemu. Musimy zmienić nasze modele biznesowe, marketing czy zwyczaje. Gospodarka zerowego śladu węglowego staje się wyzwaniem i celem każdej sfery ludzkiej aktywności. Dlatego jest tak ważne, abyśmy w kraju, gdzie każdego roku umiera 48 tys. osób z powodu zanieczyszczenia powietrza (czyli miasto wielkości Kołobrzegu), wprowadzali zmiany w każdej dziedzinie, w każdej sferze konsumpcji i aktywności gospodarczej, dążąc do redukcji śladu węglowego. Zmieniajmy nawyki, kupujmy produkty i usługi, które wspierają te zmiany. Epidemia unaocznia, że gospodarka, w której człowiek jest w centrum zrównoważonego rozwoju jest teraz strategicznym wyzwaniem dla wszystkich świadomych przedsiębiorców. Dlatego chcę być pierwszym polskim wydawcą, który zbuduje ofertę produktów z zerowym śladem emisji węglowej #ZeroCarbonFootprint. Chcę, abyśmy tworzyli wspólnotę mediów i ich odbiorców, która będzie miała jeden cel: odbudowę ekostystemu. Już dziś zapraszamy do akcji #DziennikarzePomagają, która ma na celu nas, obywateli, edukować i podpowiadać nam, jak się odnaleźć w nowych czasach. Kryzys pandemii przyśpieszył zapowiadane trendy. Nie działają sieci dystrybucji, wielu klientów ma problem z zakupem papierowego wydania ze względu na obawy przed infekcją. E-gospodarka, a przede wszystkim e-prasa to dziś misja społeczna – informacja, opinia, komentarz przekazywane w bezpieczny i szeroko dostępny sposób podtrzymują struktury społeczeństwa informacji. W dobie hybrydowej wojny, propagandy i gry strachem to również misja utrzymania fundamentów społeczeństwa obywatelskiego, które potrzebuje rzetelnej informacji opartej na sprawdzonych źródłach i opatrzonej etycznym komentarzem.

Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć jutro na świecie

Mohandas Karamczand Gandhi zwany Mahatmą, czyli „Wielką Duszą”, lider, który inspirował miliony

Nasza misja nabiera dziś ważnego społecznego znaczenia. Zmienia się świat i geopolityczne bieguny na nowo będą definiowane. Potrzeba nam głębokiej refleksji i szerokiej dyskusji na temat miejsca i roli Polski na szachownicy globalnego ładu jaki wyłoni się na fali epidemii. Potrzeba nam nowych liderów, zdolnych do rozumienia wyzwań, stawiania celów i definiowania wartości narodu, państwa i wspólnoty w XXI w. Demokracja w dobie społeczeństwa informacyjnego potrzebuje nowych, innych mediów. Dziś to strategiczne wyzwanie dogoniło nas i musimy na nowo zbudować ład i wymyślić modele biznesowe. Jedno jest pewne, o naszej tożsamości stanowić będą coraz bardziej wartości związane z poszanowaniem ekosystemu. Globalne wyzwania nakazują nam podejmować działania, których celem jest Polska nie na peryferiach cywilizacji, ale w centrum idei, postępu oraz innowacji.

Dziękuję dziennikarzom, pracownikom i przede wszystkim Czytelnikom, którzy przez wszystkie lata obecności tygodnika „Wprost” na rynku, wspierali nasz tytuł, którym bliskie było i jest jego credo: „Jedno możemy obiecać naszym Czytelnikom; może to nam się czasem nie udawać, ale zawsze będziemy się starać pisać w p r o s t”.

Zapraszam do dalszej współpracy i lektury w Nowym Cyfrowym Świecie Wprost.

Bądź eko. Bądź dobry. Bądź z nami.

Michał Maciej Lisiecki, założyciel i większościowy akcjonariusz PMPG Polskie Media, wydawca m.in. tygodnika „Wprost"