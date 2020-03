O co walczy Andrzej Duda

Epidemia zamroziła kampanię Andrzeja Dudy, ale nie wygasiła namiętności buzujących w obozie władzy. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina walczą o wpływ na całą formację. Frakcja twardego jądra PiS skupiona wokół Jarosława Kaczyńskiegowszędzie wietrzy spiski przeciwko liderowi. No i nasiliły się pogłoski o partii prezydenckiej, która może się ukształtować po wyborach, pod warunkiem że Andrzej Duda je wygra.

Zamrożona kampania

Sztab wyborczy Andrzeja Dudy bardziej jest w tej chwili zajęty walką z epidemią niż działaniami na rzecz swojego kandydata, dlatego wszelkie działania promocyjne zamarły. Jedyną aktywność wykazuje rzecznik europoseł Adam Bielan. Inni bardziej śledzą zachowanie Polaków i doniesienia epidemiczne niż poparcie dla kandydata. To dlatego po poprzednim weekendzie, gdy ludzie w miastach masowo wylegli na bulwary i tereny zielone, rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia dotyczące zachowania podczas epidemii.

Pod osłoną koronawirusa sztabowi Dudy udało się zręcznie wycofać z pierwszej linii Jolantę Turczynowicz-Kieryłło, kontrowersyjną szefową kampanii wyborczej, co na pewno wyjdzie kandydatowi tylko na plus. Poza tym Andrzej Duda wygłasza orędzia jako urzędująca głowa państwa, co w sytuacji zagrożenia epidemią jest uzasadnione, a więc to też stanowi o jego przewadze nad innymi kandydatami. Ale z drugiej strony gdy rząd popełnia błędy, to odbijają się one na kandydacie.

Kiedy ostatnio Polska nie przystąpiła do wspólnego przetargu Unii Europejskiej na maseczki, kombinezony, gogle, czyli środki chroniące pracowników służby zdrowia i innych służb przed zakażeniem koronawirusem, to trzeba było ściągać awaryjnie te produkty z Chin. Minister zdrowia Łukasz Szumowski tłumaczył, że to wina rządu PO, który dawno temu podjął decyzję, by do wspólnych przetargów nie przystępować. Obóz rządzący z kolei zakup w Chinach próbował sprzedać jako osobistą zasługę prezydenta Andrzeja Dudy, ale w rzeczywistości było to tylko łatanie dziur po wpadce rządu.