Polski biznes rusza na odsiecz

Pandemia koronawirusa okazała się groźniejszym wrogiem, niż można się było spodziewać. Wszechobecny strach spowodował, że pieniądz przestał być już tak ważny jak kiedyś, a na rynkach wartości nabrał materiał i w ogóle sam dostęp do niego. W polskich przedsiębiorstwach – zarówno państwowych, jak i tych prywatnych – trwa pospolite ruszenie, by zapewnić pomoc przede wszystkim szpitalom. Każdy pomaga, jak może, wpłacając pieniądze na zakup sprzętu lub go kupując, przestawiając linie produkcyjne na wytwarzanie najpotrzebniejszych produktów, a także używając swoich kontaktów i doświadczeń, by zdobyć to, co na rynku jest niedostępne. Stawka jest jedna – ludzkie życie i zdrowie, a szybkie poradzenie sobie z wirusem oznacza szybszy powrót do normalności.

Produkcja w czasach nadzwyczajnych

Pierwszą firmą, która już od początku marca zaangażowała się w walkę z koronawirusem, był paliwowy gigant – Grupa Orlen. Firma przekształciła swoją linię produkcyjną w zakładach w Jedliczu do produkcji płynu do dezynfekcji. Na co dzień produkowane są tam płyny do spryskiwaczy, płyny chłodnicze, smary oraz oleje przemysłowe. Linię przemodelowano w 10 dni i już 12 marca była gotowa. Pierwotnie płyn produkowano w opakowaniach 5-litrowych, później jednak uruchomiono produkcję w jednolitrowych opakowaniach. Obecnie dzięki realizowanym pracom inwestycyjnym wydajność tygodniowa produkcji z tych linii wynosi 1,2 mln litrów.

Fundacja Orlen przeznaczyła 10 mln zł na pomoc dla szpitali walczących z epidemią koronawirusa

W pierwszej kolejności płyn dostarczony został do Agencji Rezerw Materiałowych, a także instytucji użytku publicznego, służb sanitarnych i szpitali. Znaczna część produkcji przeznaczona jest również do sprzedaży na stacjach paliw, koncern robi wszystko, aby zaspokoić olbrzymie zapotrzebowanie. Do walki włączyła się także Fundacja Orlen, przeznaczając 10 mln zł na pomoc dla szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Pieniądze pozwolą zaspokoić bieżące potrzeby placówek, związane głównie z zakupem sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej. Wsparcie przyspieszy diagnozowanie oraz leczenie zakażonych osób, a także zwiększy bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.