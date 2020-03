W innym czasie, w innym życiu

Z darzyć się mogło. Zdarzyć się musiało. Zdarzyło się. Już teraz wiele nas dzieli i nic nie łączy. To już ostatni felieton i ostatni papierowy „Wprost”. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną przez te wszystkie lata! Zostańcie ze mną, z moimi powieściami, obserwujcie moje poczynania. Bardzo wątpię, abym miał jeszcze kiedykolwiek jakiś stały felieton w papierowym piśmie – wszystkie one ledwo dyszą i zapewne lada chwila podzielą los „Wprosta”. Cóż, taka jest kolej rzeczy. Nikt nie zmusi ludzi do kupowania papierowych tygodników, kiedy ich rolę przejęła sieć. Ale sieć to już nie miejsce na długie felietony, tygodnik w internecie to już zupełnie co innego.