Gdy twój partner za dużo pije

„To ostatni raz, to ostatni kieliszek…” Słyszysz to kolejny raz i wciąż bardzo chcesz w to wierzyć. Tyle że dobrze wiesz, że jeśli się coś zmieni, to tylko na gorsze. Co więc robić?

L udzie, którzy piją za dużo są przekonani, że w każdej chwili mogą przestać. Piją, bo chcą i lubią, nie – bo muszą. Na dodatek w takim myśleniu utwierdzają ich partnerki bądź partnerzy. Także ci, którzy wiedzą, że prawda jest zupełnie inna. Wyciągają jednak swoich partnerów z kłopotów, kryją przed szefami, wiozą na odwyk. Przedłużają ich stan agonii. A przecież im szybciej alkoholik osiągnie dno, tym szybciej będzie mógł się od niego odbić. Nałóg to kredyt zaciągany u niewidzialnego bankiera. Wszystkie używki, zanim staną się nałogami, są przyjemne. Kuszą jak pożyczka w banku na święta. Człowiek zaciąga je beztrosko, nie odczuwa żadnego ciśnienia, żadnego przymusu. Pieniądze leżą przecież jeszcze na kupce. Pierwsze raty spłaca się dość łatwo, kace są do wytrzymania, a nałóg wciąż niemęczący. Ba! Radosny.