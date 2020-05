Od Wydawcy

Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich i zmusiła niemal każdego, w tym przedsiębiorców, do zrewidowania planów. Warren Buffet, sprzedając wszystkie akcje linii lotniczych powiedział, że przyszłość tej branży jest dla niego znacznie mniej klarowna niż wcześniej. Rupert Murdoch zamknął za jednym razem 60 gazet.

Ja po blisko czterdziestu latach istnienia drukowanej wersji „Wprost”, podjąłem niełatwą, choć konieczną decyzję o przyspieszeniu nieuniknionego – całkowitego przejścia na cyfrowy format. Dziś oddajemy w Twoje ręce premierowy numer Cyfrowego Wprost, piątkowej popołudniówki, w formacie tworzonym zgodnie z filozofią #MobileFirst, tj. przystosowanym do wygodnego czytania na ekranie Twoich mobilnych urządzeń i komputera. Tak, popołudniówki. Spodziewaj się nas co tydzień o 15:00. To początek nowego #CyfrowegoŚwiata Wprost. Etapami będziemy wdrażać najnowsze technologie i nowe rozwiązania, dzięki którym dostosujemy nasz tytuł do Twoich oczekiwań, zainteresowań i preferencji. Uchylając rąbka tajemnicy, mogę powiedzieć, że pracujemy w międzynarodowym zespole nad projektem #Media5.0 i będziemy naszych Czytelników i Inwestorów informować o jego rozwoju. Krokiem milowym na tej drodze jest nasz niedawny awans do pierwszej dwudziestki [#TOP20] największych grup internetowych w Polsce. Jako firma notowana na warszawskiej GPW jesteśmy również w [#TOP7] największych polskich wydawców online. Spektakularny jest awans Wprost.pl na drugie miejsce w kategorii „Zdrowie” zaraz za Onet.pl.

Awans do pierwszej dwudziestki mobilizuje, więc ruszamy z nową energią, by każdego dnia wyposażać Cię w oręż rzetelnej informacji, różnych opinii, zawsze opartych na faktach opisów rzeczywistości, inspirujących porad oraz przykładów dobrego życia.

Tworzymy treści dla ludzi otwartych na dynamicznie zmieniający się świat, poszukujących odpowiedzi na trudne pytania. Do dialogu zapraszamy wszystkich, którym bliska jest wolność, liberalizm gospodarczy, umiarkowany konserwatyzm, patriotyzm i współdziałanie ponad podziałami. Jeśli uważasz siebie za osobę o zdrowym rozsądku – jesteśmy z Tobą i dla Ciebie. Czytasz nas w zerowym, inauguracyjnym wydaniu. Pragnę więc w imieniu całego zespołu podziękować Ci za kredyt zaufania, zapraszając jednocześnie do wspólnej podróży w nowy #CyfrowyŚwiatWprost. Z każdym wydaniem będziemy rozszerzać naszą ofertę o atrakcyjne treści – pisane, audio i video. Nie zawiedziemy też w przestrzeganiu naszego credo, które jest obietnicą dla Ciebie – o prawdzie, będziemy zawsze pisać wprost. Jak za dawnych lat, gdy symboliczne okładki tworzyli dla nas artyści jak Rafał Olbiński, Edward Dwurnik, Henryk Sawka czy Ryszard Horowitz – tak i teraz będziemy dbali o artystyczne i inspiracyjne ich przesłanie. Okładkę „Nadzieja”, namalował dla nas Paweł Kuczyński, utalentowany polski grafik, posiadający ponad 100 nagród na swoim koncie, w tym wiele międzynarodowych.

W poszukiwaniu prawdy, która stanowi fundament naszego credo, podążamy śladami Józefa Mackiewicza – pisarza, dziennikarza, a także jednego z najbardziej intrygujących świadków historii XX wieku. Więcej na ten temat przeczytasz w felietonie mojego serdecznego przyjaciela i wydawcy Nicka Sadowskiego z Nowego Jorku. Kasia Lewko, znana jako Pepsi Eliot – ekspert holistycznego podejścia do człowieka i naturalnych metod wspomagania organizmu, przybliża w swoim felietonie koncepcję kryjącą się za słowem #Ubuntu. Można je przetłumaczyć jako człowieczeństwo (ang. humanity). O filozofii Ubuntu wielokrotnie mówili Nelson Mandela czy Barack Obama – niosąc przesłanie, by w naszym świecie bycie życzliwym i dobrym, nie było słabością. Główną jej zasadą jest wiara w uniwersalną więź łączącą wszystkich ludzi i pozytywne wartości, jakimi powinniśmy kierować się jako gatunek ludzki, a które często zatracamy w pędzącym, opartym na kulcie pieniądza świecie. „Jestem tym, kim jestem, dzięki temu, kim wszyscy jesteśmy”. Będziemy o tym pisać jeszcze nieraz, tworząc pierwszą w Polsce redakcję, która za wyzwanie stawia sobie promowanie pozytywnych inspiracji, dbanie o naturę i wdrożenie wraz z naszymi Czytelnikami strategii zerowego śladu węglowego #ZeroCarbonFootprint.

Już od teraz, nie drukując kolejnych milionów stron tygodnika, wspólnie z Wami, co tydzień, oszczędzimy las o powierzchni boiska! Tak trzymaj. Wraz z Redakcją, życzę przyjemnej lektury, a o tym, co przygotowaliśmy dla Ciebie w tym wydaniu, napisał we wstępniaku redaktor Szymon Krawiec. Wyczekujemy z niecierpliwością na Twoje opinie i pomysły. Jesteśmy Twoim medium, na które masz ogromny wpływ. Słuchamy, co do nas mówisz. Dziennikarzom składam obietnicę walki o niezależność dziennikarską, którą toczę jako wydawca od lat. Niezależne i jakościowe dziennikarstwo jest wartością dla społeczeństwa, demokracji i warto je chronić, tak w Polsce, jak i na świecie. Z przykrością obserwuję, jak Polska z 18. spadła w tym roku na 62. miejsce w globalnym rankingu wolności mediów #FreePressIndex. Wraz z moim zespołem managerskim i cierpliwymi Inwestorami, będziemy rozwijać nowoczesną, cyfrową platformę Wprost, realizując dla Was misję zawartą w naszym credo: Tylko prawda jest ciekawa. Zawsze będziemy opisywać ją w p r o s t.

Michał Maciej Lisiecki Wydawca, twórca PMPG Polskie Media S.A.

Ps. Z dedykacją i podziękowaniem, dla całego mojego Zespołu i moich najbliższych: „Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do”. – Rob Siltanen & Steve Jobs