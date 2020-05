Witamy w kraju absurdu - co w najnowszym Wprost? Witamy w Polsce, gdzie prezydent rapuje o „ostrym cieniu mgły”, żeby wesprzeć pracowników ochrony zdrowia, bo państwo nie ma dla nich pieniędzy. Gdzie szpitale zadłużają się u lichwiarzy, pielęgniarki po dyżurach szyją maseczki, a lekarze leczą w goglach narciarskich. 2 Autor: Szymon Krawiec

Kto finansuje kampanię Hołowni? Pieniądze od znanych biznesmenów Szymon Hołownia wyrasta na głównego rywala Andrzeja Dudy, z którym może znaleźć się w drugiej turze wyborów prezydenckich, i nie jest bez szans na zwycięstwo. Przyjrzyjmy się zatem finansowaniu projektu byłego dziennikarza TVN oraz jego zapleczu politycznemu. 11

Minister Szumowski dla Wprost: Nie można porównać Śląska do Lombardii Żaden lekarz w Polsce nie musiał mówić: nie ma dla pana miejsca w szpitalu, nie ma respiratora, duża część szpitali covidowych jest niemal pusta: to pokazuje, że nasze działania były adekwatne do sytuacji – mówi minister Łukasz Szumowski. Nadal rekomenduje wybory... 28 Autor: Katarzyna Pinkosz

Wybraliśmy siedem największych absurdów politycznych ostatnich tygodni Miały być wybory i ich nie będzie, karty do głosowania miały zabijać, a już nie są groźne a Andrzej Duda jest lepszy na YouTubie niż Dawid Podsiadło. 39 Autor: Joanna Miziołek

Działaczka fundacji udaremniła dokonanie aborcji. Jest obiektem hejtu Kacper jest studentem historii Uniwersytetu Warszawskiego i działaczem Nowoczesnej, z której listy kandydował nawet na radnego w 2018 r. „Baba” to Zuzanna Wiewiórka, działaczka Fundacji „Pro – prawo do życia”, która udaremniła nieletniej dziewczynie dokonanie aborcji skarżąc... 66 Autor: Kataryna

Co zostało z obietnic prezydenta? Miała być pomoc dla frankowiczów, niższy wiek emerytalny, podniesienie kwoty wolnej od podatku. Sprawdzamy, co po pięciu latach od ostatniej kampanii zostało z gospodarczych obietnic prezydenta Andrzeja Dudy. 69 Autor: Paweł Bednarz

Niemieccy sędziowie wypowiedzieli wojnę Unii. Art. 7 znowu w grze Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny zbuntował się przeciwko Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Finał tego starcia oznacza duże zmiany dla wszystkich państw członkowskich, w tym także dla Polski. Sprawę dla „Wprost” komentuje dr Sławomir Dębski, historyk,... 99

Założyciel ruchu Slow: Lęk przed starością zabierał mi radość życia 80 proc. aktywnych seksualnie mężczyzn w wieku od 50 do 90 lat jest zadowolonych ze swojego życia erotycznego. W przypadku kobiet odsetek ten jest jeszcze wyższy. Okazuje się, że serce nie ma zmarszczek – mówi Carl Honoré autor bestsellerowej książki „Siła wieku. Szczęśliwe... 160

Ekspert: Dlaczego testy na koronawirusa bywają fałszywe? Najbardziej wiarygodne są testy genetyczne, jednak ujemny wynik nie zawsze oznacza, że pacjent nie ma COVID-19. Dlaczego wyniki mogą być fałszywe i które testy są najbardziej wiarygodne – wyjaśnia prof. Artur Kowalik. 185 Autor: Katarzyna Pinkosz

Noszenie maseczki może nieść za sobą zagrożenia Lead: Trzeba mieć świadomość, że noszenie maseczki może chronić nas przed koronawirusem, ale równocześnie sprzyjać rozwojowi innych infekcji – ostrzega dr n. med. Michał Michalik, założyciel i właściciel Centrum Medycznego MML. 195 Autor: Ewelina Celejewska