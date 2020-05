Krótka instrukcja obsługi życia podczas pandemii

„Rok 2020. Napisał: Steven King. Reżyseria: Quentin Tarantino” – głosi popularny mem. Świat stanął na głowie?

Napływa do nas wiele różnych, często sprzecznych komunikatów dotyczących pandemii. Eksperci powołują się na odmienne badania, niektórzy bagatelizują zagrożenie nowym wirusem, twierdząc, że jest mistyfikacją. Na to nakłada się sytuacja polityczna w Polsce. Mówienie, że „świat stanął na głowie” wydaje się próbą poradzenia sobie z nadmiarem informacji, których wiarygodność trudno ocenić.

Przekarmiliśmy się wiadomościami o koronawirusie i odchorowujemy?

Człowiek jako istota społeczna ma tendencję do tego, żeby starać się zdobyć jak najszybciej jak najwięcej informacji, dzięki którym uda mu się uprościć skomplikowaną rzeczywistość. Zdarza nam się wówczas posługiwać skrótami myślowymi, które mogą zwodzić na manowce, a o to nietrudno w dobie mediów społecznościowych. Udowodniono, że częściej powielamy nieprawdziwe informacje, jeżeli pochodzą od osoby, którą lubimy lub uważamy za autorytet. Robimy to bezrefleksyjnie, bo weryfikacja wymagałaby czasu, zaangażowania, uwagi – a tych brakuje.

Jaką pozycję przyjąć wobec świata złożonego z absurdów, żeby nie stracić gruntu pod nogami?

Odciąć się od źródeł szumu informacyjnego. To nieprawda, że im więcej danych zbierzemy, tym będziemy mądrzejsi i łatwiej dokonamy wyborów. Wręcz przeciwnie, im więcej opcji, tym bardziej czujemy się zagubieni. Znakomicie opisuje to Barry Schwartz w książce „Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej”. Ograniczenie przeglądania wiadomości do dwóch, a nawet jednego razu dziennie pozwoli podreperować zdrowie psychiczne.

Jednego dnia słyszeliśmy, że będą wybory, drugiego okazywało się, że już były, ale w zasadzie to ich nie było...

To podważa wiarygodność instytucji państwowych i sprawia, że tracimy do nich zaufanie. Osoby o nie do końca sprecyzowanych opiniach miały w tej sytuacji jeszcze większy zamęt w głowie. U pozostałych wystąpiła polaryzacja poglądów, czyli najchętniej dostrzegali te, z którymi się zgadzali. Zgodne z ich sympatiami politycznymi.

Inny absurd: słychać retorykę wojenną, że koronawirus to wróg, ale jego niewidzialność czyni tę „wojnę” paradoksalną.

Niedawno był przepiękny weekend i można było zobaczyć, jak Polacy tłumnie ruszyli nad morze czy nad Wisłę. Zachowywali się jak gdyby nigdy nic. W tej sytuacji ludzie, którzy siedzą w domach, zaczynają się zastanawiać: może to ze mną jest coś nie tak, skoro pozostali swobodnie wszystko traktują? Pojawia się kolejny sprzeczny komunikat – trzeba używać maseczek, bo jest zagrożenie, a z drugiej strony luzuje się obostrzenia w ramach „odmrażania gospodarki”. Znowu zamęt – nie do końca wiadomo, czy walczyć i z kim walczyć.

Przechodzić nad brakiem logiki do porządku dziennego?

Z literą prawa nie ma co dyskutować. Co do reszty – nie poświęcałabym temu wiele uwagi. Podeszłabym do tego na zasadzie, że więcej możemy zyskać, nosząc maski. Bo wprawdzie lepiej się oddycha bez nich, ale gdyby jednak się okazało, że są skutecznym sposobem ograniczającym rozprzestrzenianie się wirusa, to co szkodzi je nosić?

Rozmowa o czynnikach, na które nie mamy wpływu, jest jałowa.