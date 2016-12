Donald Trump 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych

8:50

Na tym kończymy naszą relację z wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy za uwagę. Wszystkie nowe informacje na ten temat będzie można znaleźć na Wprost.pl.

8:40

Są wyniki ze stanu Wisconsin. Zwyciężył tam Donald Trump. CNN informuje również, że kandydat Republikanów wygrał w stanie Arizona. To oznacza, że Stany Zjednoczone mają nowego prezydenta.

Hillary Clinton zadzwoniła do Donalda Trumpa, aby uznać swoją porażkę w wyborach prezydenckich.

8:10

John Podesta ze sztabu wyborczego Hillary Clinton ogłosił, że na razie nie ma jeszcze mowy o porażce. Ponadto poinformował, że nie będzie dzisiaj przemówienia kandydatki Demokratów.

7:50

Zliczono głosy na Alasce – wygrał Trump. Po doliczeniu 3 głosów elektorów, brakuje mu już tylko 3 do zapewnienia sobie miejsca w Białym Domu.

7:40

Donald Trump wygrywa w Pensylwanii i zdobywa 20 głosów elektorskich!. To już prawie pewne – Amerykanie mają 45. prezydenta! Kandydatowi Republikanów brakuje już zaledwie 6 głosów.

7:10

Zamknięto ostatnie lokale wyborcze na Alasce. Oznacza to koniec możliwości oddawania głosów w tegorocznych wyborach prezydenckich. Trwa zliczanie głosów w ostatnich 8 stanach: Maine, New Hampshire, Michigan, Pensylwanii, Wisconsin, Minnesocie, Arizonie i na Alasce.

6:50

W sztabie Trumpa trwają przygotowania do jego wystąpienia.

6:30

Hillary Clinton zdobywa 6 głosów elektorskich w Nevadzie.

Trwa wielkie liczenie w stanie Pensylwania. Różnica pomiędzy kandydatami wynosi tutaj zaledwie kilka tysięcy. Pensylwania to aż 20 głosów elektorskich.

6:20

"Donald Trump nie ma żadnego doświadczenia politycznego, ale to nie przeszkadzało Amerykanom. Był kontrelitą i stąd ten wynik" – powiedział na antenie TVN 24 lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

6:10

Iowa (6 głosów) po stronie Donalda Trumpa. 244 głosy elektorskie popierające kandydata republikanów.

6:00

Kolejny skalp na koncie Trumpa – tym razem wygrywa w Utah (6 głosów). Przypominamy, że prezydenturę zapewnia 270 głosów.

5:40

Donald Trump wygrywa w Georgii (16 głosów).

5:30

Stan Waszyngton i 12 głosów wędrują na konto Hillary Clinton. 216 do 209 dla Trumpa.

5:20

Hillary Clinton wygrywa w Oregonie (7 głosów).

5:10

Hawaje i Kalifornia dla Hillary Clinton - to odpowiednio 4 i 55 głosów elektorskich. Donald Trump wygrał w Idaho (4 głosy) i w Karolinie Północnej (15 głosów). 215 do 190 na korzyść multimilionera. Przed nami ekscytująca końcówka wyborów.

5:00

Donald Trump wygrywa na Florydzie – podaje Los Angeles Times. Zgarnia 29 głosów elektorskich. Czy to koniec marzeń Hillary?

4:45

Hillary Clinton z niewielką przewagą zwycięża w Wirginii (13 głosów). Kandydatka Demokratów podbija także Kolorado (9 głosów).

4:30

Kolejny kluczowy stan, w którym rozstrzygnięcie do końca pozostawało zagadką, pada łupem kandydata Republikanów. Ohio i 18 głosów elektorskich zapisujemy na konto Donalda Trumpa. Coraz bardziej ucieka swojej przeciwniczce.

4:20

Donald Trump zdobywa Missouri (10 głosów). Hillary Clinton odhacza Nowy Meksyk (5 głosów). Widać napięcie w sztabie wyborczym Trumpa. Nie spodziewali się, że pójdzie tak dobrze?

4:00

Kolejne 3 głosy ze stanu Montana zdobywa Donald Trump – podaje BBC. Już 140 do 104 w prezydenckim wyścigu.

3:45

"Ten sztab ma tak wiele powodów do dumy. Cokolwiek się dziś stanie, dziękuję wam za wszystko" – napisała Hillary Clinton na swoim koncie na Twitterze.

3:30

Luizjana (8 głosów) dla Donalda Trumpa, Connecticut 7 głosów) dla Hillary Clinton – podaje Los Angeles Times. W tej chwili głosy elektorskie rozkładają się w następujący sposób: 137 do 104 na korzyść kandydata Republikanów.

3:00

Donald Trump wygrał także w Teksasie (38 głosów), Północnej Dakocie (3 głosy), Południowej Dakocie (3 glosy), Wyoming (3 głosy), Nebrasce (5 głosów), Kansas (6 głosów) i Arkansas (6 głosów).

Hillary Clinton do swojej listy może dopisać stan Nowy Jork (29 głosów).

Wyborcza mapa USA robi się coraz bardziej czerwona. Kandydat Republikanów triumfuje w 15 stanach, jego konkurentka z obozu Demokratów w 9.

2:50

Według ostatnich prognoz Donald Trump w zawrotnym tempie odrabia stratę do Hillary Clinton. Aktualnie przegrywa z kandydatką Demokratów jedynie o 2 głosy elektorskie. Jeśli utrzyma się jego przewaga na Florydzie, która w pewnych momentach wynosiła już nawet 1 pkt procentowy, kandydat Republikanów wysunie się na prowadzenie w wyścigu o fotel prezydencki USA.

Wyniki na żywo można śledzić m.in. na słynnym budynku Empire State Building w Nowym Jorku.

2:30

Według prognoz Donald Trump zwyciężył w: Oklahomie (7 głosów elektorskich), Alabamie (9 głosów), Missisipi (6 głosów), Tennessee (11 głosów), Indianie (11 głosów), Kentucky (8 głosów), Wirginii Zachodniej (5 głosów) i Karolinie Południowej (9 głosów).

Hillary Clinton wygrała w: Illinois (20 głosów elektorskich), Dystrykcie Kolumbia (3 głosy), Maryland (10 głosów), New Jersey (14 głosów), Massachusetts (11 głosów), Rhode Island (4 głosy), Delaware (3 głosy) i w stanie Vermont (3 głosy).

Trwa zacięta walka na Florydzie. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę, a różnice pomiędzy kandydatami są minimalne.

2:10

W głosach elektorskich prowadzi Hillary Clinton. Zebrała ich 68, Donald Trump ma na koncie 48. Czekamy na prognozy m.in. z Florydy, Ohio, i Karoliny Północnej. Przypomnijmy, zwycięzca musi zdobyć 270 głosów elektorskich.





1:45

Spełniły się najgorsze obawy Amerykanów i obserwatorów z całego świata - wybory w USA nie obyły się bez zakłóceń. Do tragicznego w skutkach incydentu doszło w okolicy lokalu wyborczego w miejscowości Azusa w Kaliforni. W wyniku strzelaniny jedna osoba zmarła, a trzy zostały ranne. Policjanci na terenie całego stanu zostali postawieni w stan najwyższej gotowości.

O przewiezieniu do szpitala 4 osób z ranami postrzałowymi jako pierwszy poinformował szef lokalnej straży pożarnej Gustavo Medina. To on potwierdził też zgon jednej z ofiar strzelaniny. Amerykańskie służby nadal poszukują silnie uzbrojonego mężczyzny, który po oddaniu strzałów miał oddalić się z miejsca zdarzenia. Według telewizji Fox News w wymianie ognia brał udział co najmniej jeden funkcjonariusz policji.

1:30

Zaczynamy naszą relację z przebiegu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, o godz. 2:00 czasu polskiego zakończy się głosowanie w 18 stanach. Będzie to pierwszy kluczowy moment wieczoru wyborczego. Dwoje głównych kandydatów do urzędu prezydenta USA – Donald Trump (Partia Republikańska) oraz Hillary Clinton (Partia Demokratyczna) oddali swoje głosy. Ich los pozostaje w rękach milionów Amerykanów, którzy zagłosują w wyborach.

Specyficzny system wyborczy obowiązujący w Stanach Zjednoczonych Ameryki powoduje, że zwycięzcą wyścigu wyborczego nie musi być kandydat, który zbierze większą liczbę głosów. Liczyć będą się głosy elektorskie, a te przypisane są do stanów i będą przypadać w całości zwycięzcom wyścigu w każdym z nich. Do zwycięstwa jednemu z kandydatów niezbędnych będzie 270 takich głosów. Liczba elektorów danego stanu odpowiada łącznej liczbie członków Izby Reprezentantów i Senatorów tej jednostki (każdy stan posiada dwóch senatorów, a liczba członków Izby Reprezentantów uzależniona jest od liczby ludności, stąd najwięcej, bo 55 głosów elektorów można zdobyć w Kalifornii - red.). Trzema głosami w Kolegium dysponuje Dystrykt Kolumbii, stołeczna jednostka terytorialna USA, która nie posiada senatorów, a w Izbie Reprezentantów ma jednego pozbawionego prawa głosu przedstawiciela.

Elektorzy głosy na kolejnego prezydenta USA oddadzą 19 grudnia. Każdy z nich zagłosuje w swoim stanie, a do 28 grudnia powinny zostać dostarczone przewodniczącemu Senatu oraz Archiwiście USA (urzędnikowi kierującemu National Archives and Records Administration, który jest mianowany przez głowę państwa - red.). 6 stycznia 2017 roku zbierze się Senat, by oficjalnie policzyć głosy i ogłosić zwycięzcę. Zrobi to urzędujący wiceprezydent, jako przewodniczący Senatu.

Warto również zaznaczyć, że w wyścigu o urząd prezydenta USA nie ubiegają się tylko Donald Trump i Hillary Clinton. Kandydaci mniejszych partii – na przykład środowisk libertariańskich, Zielonych czy niezależni – są pomijani w medialnym przekazie, a ich szanse na zwycięstwo z zasady są bliskie zeru. Czasem potrafią jednak zamieszać w kampanii, jak np. milioner Ross Perrot w 1992 roku. O tym, kto może ubiegać się o godność prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, stanowi artykuł drugi Konstytucji USA.

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji od godziny 1.45 czasu polskiego.