Gowin dystansuje się od rządu? "To rodzaj zręcznej gry, przewidzianej na dłuższy czas"

Jarosław Gowin w ostatnich tygodniach kilkakrotnie odcinał się od wypowiedzi członków rządu, a nawet samego Jarosława Kaczyńskiego. Słowa wicepremiera dotyczyły m.in. polityki socjalnej ekipy rządzącej, stosunku do przedsiębiorców, czy niesprawdzonych informacji przekazywanych przez szefa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego po tym, jak Antoni Macierewicz powiedział z mównicy sejmowej o rzekomej sprzedaży okrętów desantowych klasy Mistral przez Egipt Rosjanom, zaprzeczył tym doniesieniom i stwierdził że „nic ich nie potwierdza”. – Pan minister Macierewicz powoływał się na jakieś własne źródła, w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego te źródła nie były dostępne. Jeżeli te źródła wprowadziły ministra w błąd, to sądzę, że następnym razem będzie w sposób bardziej krytyczny podchodził do czerpania informacji z niesprawdzonych źródeł – dodał.

„Zaakceptowałem to, w zamian za poparcie PiS-u dla poszerzenia działalności gospodarczej”

Jarosław Gowin wskazał także na niedociągnięcia w komunikacji ze społeczeństwem przy okazji rok rządów Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, iż „ten (rząd - red.) nie poradził sobie komunikacyjnie z problemem podatków”. – Dopóki nie ma projektu, z którym każdy minister może się zapoznać, dopóki nie ma decyzji Rady Ministrów, że realizujemy taki czy inny projekt, to nie powinniśmy mówić o tym w mediach – zaznaczył. W opinii wicepremiera „jeżeli nie postawimy konsekwentnie na gospodarkę, to może nie w tej kadencji, ale w następnej taka skala transferów społecznych będzie niemożliwa”. Gowin dodał, że „nigdy nie ukrywał, że jest sceptyczny wobec obniżenia wieku emerytalnego”. – Takie było przedwyborcze zobowiązanie PiS. Zaakceptowałem to, w zamian za poparcie PiS-u dla poszerzenia działalności gospodarczej i uproszczenia prawa podatkowego. I to się dokonuje równolegle – przyznał.

– Nie znam takiego przedsiębiorcy, który by na złość władzy nie chciał uzyskiwać korzyści ze swojej działalności. Powiem to Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie mam wątpliwości, że przedsiębiorcy kierują się zyskiem. Firmy są od tego, żeby zarabiać – podkreślił Gowin komentując słowa prezesa PiS, który stwierdził, że „przedsiębiorcy związani z partiami opozycyjnymi nie chcą podejmować się różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, bo czekają na powrót starych czasów”.

„Tutaj nie ma żadnych niespodzianek”

– Od samego początku naszej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością jako Polska Razem zaznaczaliśmy swoje wolnorynkowe poglądy i to zostało zaakceptowane przez obie strony. Nie jesteśmy PiS-em, jesteśmy Polską Razem i nasz program od 3 lat jest jasny i tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Musimy mówić o tym, co nas różni i że nie w każdej kwestii zgadzamy się PiS-em. Przyjęliśmy z pełną aprobatą większość socjalnych pomysłów PiS, jesteśmy lojalni wobec naszego koalicjanta, chociaż na przykład na kwestię obniżenia wieku emerytalnego mamy nieco inny pogląd – powiedziała w rozmowie z Wprost.pl posłanka Iwona Michałek. Parlamentarzystka podkreśliła, że „Polska Razem przez cały czas zgłasza również swoje wolnorynkowe propozycje do wicepremiera Morawieckiego”. – Może nie jest o nich tak głośno, ponieważ nie organizujemy w każdej sprawie konferencji prasowych, nie lubimy robić fajerwerków z naszej pracy, jednak większość z nich jest przez resort akceptowana – tłumaczyła.

„To chęć niepalenia za sobą wszystkich mostów”

W opinii dra Olgierda Annusewicza, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, tego typu wypowiedzi, pokazujące dystans wobec polityki prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to element strategii wizerunkowej Jarosława Gowina. – Polega ona na tym, że wicepremier płynie z prądem politycznym wyznaczonym przez koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, ale też od czasu do czasu zaznacza swoje zdanie – tłumaczył. W opinii eksperta może to wynikać z chęci niepalenia za sobą wszystkich mostów. – Większość polityków z rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości uważa, że kto nie z nami ten przeciwko nam, przeciwko suwerenowi. Stawiają sprawę bardzo radykalnie. Obecnie w rządzie mamy dwie osoby, które nie działają zgodnie z tym schematem. Są to: minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz właśnie Jarosław Gowin – podkreślił. Zapytany o cel takiej strategii, dr Annusewicz stwierdził, że być może wynika ona z faktu, iż wicepremier rozumie, że polityka to częste zmiany sytuacji oraz otoczenia, w którym się funkcjonuje. Takie wypowiedzi mogą mieć na celu umożliwienie sobie w przyszłości prowadzenia rozmów z innymi środowiskami politycznymi.

Socjopolityczna nisza Gowina

Z kolei prof. Rafał Chwedoruk uważa, że Jarosław Gowin ma świadomość tego, że znajduje się w socjopolitycznej niszy, ponieważ nie ma aż tak wielu wyborców, którzy mają liberalne poglądy na gospodarkę, ale są konserwatywni światopoglądowo. – Kiedy minister nauki i szkolnictwa wyższego rozstał się z Platformą Obywatelską wybrał los „dysydenta” w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Gowin z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że dotąd, dokąd będzie się odróżniał od polityków PiS, będzie miał polityczną wartość dla Prawa i Sprawiedliwości – tłumaczył ekspert dodając, że „co jakiś czas wicepremier musi się dystansować, żeby nie utracić wartości dla liderów PiS”.

Bez mniejszych partii, PiS nie ma większości

Profesor Chwedoruk przypomniał, że „bez Solidarnej Polski oraz Partii Razem PiS nie miałoby większości w Sejmie”. – Dlatego wypowiedzi pokazujące dystans wobec rządu to rodzaj przypominania o sobie Prawu i Sprawiedliwości i pozostawienia sobie innych opcji, pokazania, że w przypadku ewentualnego konfliktu mógłby próbować stworzyć coś nowego.Jarosław Gowin tak długo ma znacznie dla PiS, jak długo będzie przypominał, że jest odrębny i może próbować tworzyć w polityce nowy byt – wyjaśnił.

– Przypomnijmy sobie chociażby pozytywne wypowiedzi Jarosława Gowina pod adresem Pawła Kukiza. Ponadto, kiedy Gowin był członkiem Platformy Obywatelskiej, toczył się rodzaj sporu między Donaldem Tuskiem a Grzegorzem Schetyną, obecnym szefem PO. Niektóre propozycje Grzegorza Schetyny nie były wówczas aż tak odległe od poglądów Jarosława Gowina – ocenił. W opinii eksperta „jest to z pewnością bardzo zręczna gra, która jest przewidziana na dłuższy czas”. – Nie ma ona raczej nic wspólnego z planami na kolejne wybory, chodzi przede wszystkim o grę wewnątrz koalicji – przyznał.