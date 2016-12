Amerykański uniwersytet buduje mosty między USA a Europą Środkową. Central European Institute Uniwersytetu Quinnipiac

Katedrę Polską ufundowali Pete i Kasia Nowakowie z Longmeadow w stanie Massachusetts. Przeznaczyli na ten cel milion dolarów. Pete Novak aktywnie udziela się w ramach Institutu i jego przedsięwzięciach. Katedra funkcjonuje od około dwóch lat, ale już ten niedługi okres pokazał, że środki są wykorzystywane w efektywny i efektowny sposób, a sama inicjatywa jednostki naukowej poświęconej Polsce była jak najbardziej trafionym pomysłem. Od maja 20015 roku Katedrą Polską w Instytucie Europy Środkowej kieruje jako współpracownik naukowy Alex Storożyński - były prezes Fundacji Kościuszkowskiej, dziennikarz, laureat nagrody Pulitzera, autor książek, reżyser i producent filmowy.

CEI organizuje co roku dla pracowników i studentów MBA dwutygodniową wycieczkę na Węgry. W tym roku był to już dziewiąty z tego rodzaju wyjazd. Celem programu jest łączenie odległych krajów, nawiązywanie kontaktów i ustanawianie współpracy. Już po raz drugi delegacja odwiedziła również Polskę.

Szereg programów, którymi CEI się zajmuje rozpoczął się od współpracy z Węgrami, po tym jak donator Christian Sauska przekazał fundusze na założenie Katedry Węgierskiej na Uniwersytecie Quinnipiac w 2008 roku. Wyjazd na Węgry okazał się ogromnym sukcesem, zaś obecnie bierze w nim udział ok. 250 osób. Jednym z mówców zaangażowanych w ten projekt jest ambasador Polski na Węgrzech. W zeszłym roku ruszyła również polska wersja tego programu.

– W drogę ruszają studenci MBA na Quinnipiac; odbywa się to w ramach ich trzykredytowego kursu wpisanego w program studiów. Wyjazd trwa dwa tygodnie i łączy w sobie turystykę, ponieważ zwiedzamy Polskę, oraz rozpoznanie rynku pracy, gdyż poznajemy różne polskie i europejskie firmy. W zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w Warszawie spotkanie networkingowe i zostało ono bardzo dobrze przyjęte. Głównym gościem i prelegentem był wówczas ambasador USA. Ruszyły programy współpracy z Polską i była to również okazja, by przedstawić stypendystów – opowiada Hanna Hejmowski z Instytutu Europy Środkowej na Quinnipiac.

W tym roku w programie wizyty studentów CEI w Polsce znalazły się wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego, wizyta w firmie Cosmedica Chain & Napollo Development, w siedzibie Coca-Coli, MoneyGram, oraz poznanie strategii dynamicznie rozwijającego się start-upu – firmy Uber Poland LTD. Prócz spotkań biznesowych, miało miejsce również doskonalenie umiejętności dyplomatycznych oraz wycieczki turystyczne. Amerykańscy studenci udali się na spacer po Warszawie, zwiedzili Muzeum POLIN, zaś w Krakowie Zamek na Wawelu oraz muzeum pod Sukiennicami. Ze stollicy Małopolski ruszyli do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i kopalni soli w Wieliczce. Program aktywnie wspiera przedsiębiorca Robert Mielżyński, który jako dziecko wyemigrował do Kanady, a następnie wrócił do Polski, by rozwinąć tu własny biznes. Jedno ze spotkań networkingowych odbyło się w restauracji Mielżyński Wine Bar w Warszawie. Głównym prelegentem na tym spotkaniu był amerykański ambasador w Polsce Paul Johnson.

– Partnerem Instytutu Europy Środkowej jest Akademia Leona Koźmińskiego. Jeden z naszych profesorów był gościem na tej uczelni, a wiosną ich wykładowca będzie wykładał u nas. Dodatkowo dwóch studentów z Uniwersytetu Quinnipiac spędzi semestr letni w Warszawie, a jeden z polskich studentów przyjedzie na nasz uniwersytet. Mamy również nadzieję organizować w przyszłości kolejne programy wymiany i staży z Akademią Leona Koźmińskiego – powiedział Christopher Ball, dyrektor Instytutu Europy Środkowej na Quinnipiac.

Christopher Ball podkreślił, że Instytut Europy Środkowej nie jest jednostką zaangażowaną politycznie. Wystosował on otwarte zaproszenie na wykłady dla przedstawicieli polskiego rządu. W grudniu 2015 roku gościł z wykładem profesora Leszka Balcerowicza, zaś we wrześniu 2016 roku Witolda Dzielskiego, dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP. Ball dodał, że częste odwiedziny w Quinnipiac nie stanowią problemu, gdyż Instytut jest oddalony jedynie dwie godziny drogi od Nowego Jorku.

Instytut Europy Środkowej nie jest instytutem badawczym, ale centrum stawiającym na działania praktyczne i wiedzę stosowaną. Jego misją jest budowanie więzi i mostów między Europą Środkową a USA. Stara się on także ułatwiać kontakty pomiędzy przedsiębiorcami z Europy Środkowej i USA. Hanna Hejmowska dodaje jednak, że do rozwijania programów współpracy z Polską potrzebna jest ich dobra promocja, zainteresowanie mediów i uczestnictwo przedstawicieli polskich firm oraz kontakty z przedsiębiorstwami, które będą mogli odwiedzić w następnym roku. Instytut poszukuje również mentorów dla studentów MBA.

– Jesteśmy przekonani, że niebawem pełna uwaga przedsiębiorców skoncentruje się na Europie Środkowej. Jeśli amerykańska firma chce wejść na rynek europejski, inwestuje właśnie tam. Bardzo zależy nam na tym, by pokazać to studentom i otworzyć im oczy na ten region. Taka wyprawa jak ta nie tylko przeciera szlaki, ale również kształtuje odpowiednie nastawienie – wyjaśniła Hanna Hejmowska.

We wrześniu 2016 roku przez dwa tygodnie na Uniwersytecie Quinnipiac gościł polski fotoreporter Kuba Kamiński wraz ze swoją wystawą zdjęć. W programie odbył się wernisaż jego prac w Connecticut, Massachusetts New York. W tym roku, CEI otrzymał fundusze po nazwą „Voitek Napiorkowski Scholarship” przeznaczone na kolejną edycję the Central European-American Business Leaders program. Wojciech Napiórkowski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w czasie zimnej wojny, w 1990 wrócił do kraju i założył jedną z najlepiej prosperujących firm farmaceutycznych, w 2010 roku zmarł na raka. Działalność przejął jego brat, który by uczcić zmarłego, przeznaczył fundusze na stypendium. Pierwszym laureatem stypendium jest Katarzyna Tworowska.

– To niesamowite, jak wiele udało się osiągnąć w ciągu dwóch lat. Zainicjowaliśmy kilka świetne programów, nawiązaliśmy współpracę z wieloma uniwersytetami, współpraca z partnerami w Polsce rozwija się w jak najbardziej pożądanym kierunku – przyznała Hanna Hejmowski. – Katedra Polska w Instytucie Środkowej Europy działa zaledwie od kilku lat, ale już może się pochwalić licznymi zasługami w dziedzinie promocji Polski. Widać też, że silna stroną tej jednostki i tworzących ją osób jest otwartość na nowe projekty i odwaga, gdy trzeba podejmować trudne wyzwania. Zaangażowanie całym sercem w ideę zacienienia więzów amerykańsko-polskich też przynosi wymierne efekty i pozwala zdobywać wartościowych partnerów – podsumowała.