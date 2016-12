Film o powstaniu warszawskim z Hollywood? Rita Cosby: Nakręcimy film kalibru „Szeregowca Ryana”

Rita Cosby jest pracownikiem telewizji CBS i jednym z najbardziej znanych dziennikarzy w USA. W swojej karierze przeprowadziła wywiady z pięcioma prezydentami Stanów Zjednoczonych, dyktatorami (m.in. Muammarem Kaddafim), premierami i przywódcami wielu krajów świata. Rozmowy nie odmówiły jej takie gwiazdy jak Michael Jackson, Mike Tyson, czy Angelina Jolie. Cosby była także pierwszym dziennikarzem w więzieniu Guantanamo.

W ostatnich dniach Rita Cosby przebywała w Polsce. W naszym kraju przeprowadziła wywiad z Andrzejem Dudą, a także mówiła o możliwości promocji Polski przez Polonię na całym świecie. Odwoływała się także do własnego doświadczenia – jej ojciec był powstańcem warszawskim, który trafił do niemieckiej niewoli, skąd dzięki pomocy amerykańskich żołnierzy zdołał uciec i przedostać się do USA, gdzie zmienił nazwisko na Richard Cosby. Na kanwie jego historii dziennikarka napisała książkę pt. „Cichy bohater. Tajemnice z przeszłości mojego ojca”. Publikacja trafiła na listę bestsellerów „New York Timesa”.

Rita Cosby w rozmowie z „Wprost” zdradziła, że w czasie, gdy pisała książkę, otrzymała propozycję jej sfilmowania w Hollywood. – Jestem pewna, że ten film powstanie. Potrzebujemy wprawdzie na ten projekt mnóstwo pieniędzy, ale one się znajdą, bo to jest ponadczasowa opowieść, której Hollywood jeszcze dotąd nie sfilmował w naprawdę monumentalny sposób – zapewniła. Dodała, że wraz z mężem posiadają doskonałe kontakty w „Fabryce Snów”.

– Ta historia ma niesamowity potencjał, dynamiczną akcję i olbrzymie znaczenie nie tylko dla Polaków, ale i dla Amerykanów. Nakręcimy film kalibru „Szeregowca Ryana” i „Listy Schindlera” – zapewnia Cosby i dodaje, że „zabiera się za to w przyszłym roku”. Cosby przypomina także Polakom, że historia ich kraju jest niezwykłym powodem do dumy. – Do historii dodałabym polski gen przedsiębiorczości i kreatywności, polski upór, odwagę i wytrwałość, nie zapominając o atrakcjach turystycznych. To kombinacja, dzięki której Polska jest niesamowita i unikalna – wskazuje.

Więcej o polskiej historii widzianej przez Amerykanów oraz przedstawicieli innych nacji, polityce Donalda Trumpa, roli Polonii w jego zwycięstwie, mainstreamowych mediach i podziałach w USA, jakie pogłębiły listopadowe wybory, w najnowszym wydaniu „Wprost.