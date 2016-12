Cenckiewicz podsuwał dokumenty Wałęsy i pouczał śledczych. "Dla prokuratorów to nie jest nowy materiał"

Specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Sehna w Krakowie od kilku miesięcy pracują nad przygotowaniem opinii grafologicznej dotyczącej dokumentów znalezionych w domu Czesława Kiszczaka, wskazujących na współpracę Lecha Wałęsy z SB. W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, że były prezydent odmówił przekazania śledczym próbek pisma, a ci musieli sięgać po inne źródła, by je pozyskać. Poza obszernością materiału, także to miało wpłynąć na opóźnienie w wydawaniu ekspertyzy. Tym doniesieniom zaprzeczył w rozmowie z Wprost.pl prok. Robert Janicki. – Przesuniecie terminu sporządzenia opinii przez biegłych z zakresu badania pisma ręcznego i dokumentów nie było spowodowane odmową złożenia wzorów pisma ręcznego przez pana Lecha Wałęsę – poinformował śledczy.

Materiał dla grafologa?

Wśród obrońców Lecha Wałęsy zaczęły pojawiać się twierdzenia, że nie zachowały się żadne dokumenty autorstwa Wałęsy z lat 70., które mogłyby pomóc biegłym w sporządzeniu ekspertyzy. Krytycznie do takich głosów odniósł się Sławomir Cenckiewicz. Historyk w swoim wpisie na Facebooku wykazywał, że „specjaliści od Wałęsy bredzą, że z dekady lat 70. nie zachowały się żadne oryginały pisma Wałęsy”. Jako dowód opublikował kilka z takowych dokumentów. „Jest to na tyle obszerny materiał z epoki lat 70., kiedy Wałęsa był >>Bolkiem<< – zachowany powtarzam w ORYGINALE – że bez trudu grafolog wykorzysta go do badania autentyczności pisma Wałęsy zgromadzonego w teczkach >>Bolka<<” – napisał Cenckiewicz (zapis oryginalny – red.).

– Materiał opublikowany przez prof. Sławomira Cenckiewicza nie jest materiałem nowym dla prowadzących śledztwo prokuratorów – zaznaczył śledczy. – Nie jest przewidywane uzupełnianie materiału porównawczego, zważywszy, iż został on uznany przez biegłych za wystarczający – podkreślił przedstawiciel IPN.

Po co próbki?