Polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata docenieni w kraju. Powstanie Centrum Edukacyjne

Pod listem intencyjnym podpisali się m.in.: prezes Fundacji From the Depths Jonny Daniels, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, wicemarszałek Knessetu Hilik Bar oraz sekretarz Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Alicja Szczepaniak-Schnepf.

W czerwcu 2016 roku przedstawiciele TSKŻ w Polsce podpisali porozumienie z fundacją From the Depths dotyczące utworzenia Centrum Edukacyjnego Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w nowym budynku TSKŻ, które powstanie przy pl. Grzybowskim w Warszawie. Władze TSKŻ podjęły decyzję, o przeznaczeniu powierzchni w nowej siedzibie, która ma powstać w najbliższych kilku latach, na miejsce, które zapewni długowieczną pamięć Sprawiedliwych. Centrum Edukacyjne pozwoli na organizowanie spotkań, wykładów, wystaw, projektów dokumentalnych, debat i warsztatów z wycieczkami z całego świata. Towarzystwo w szczególności liczy na wycieczki z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie wielu młodych ludzi jest zainteresowanych historią i kulturą żydowską w Polsce. Porozumienie z fundacją From the Depths zakłada także utworzenie centrum wolontariatu dla Polskich Sprawiedliwych.

– Mamy szczęście, że możemy się zebrać dziś tutaj wraz z polskimi Sprawiedliwymi. Mamy szczęście, że do naszych czasów dożyło jeszcze około 200 z nich – mówił Jonny Daniels prezes Fundacji From the Depths. – Jest to również nasza odpowiedzialność, nas trzeciego i czwartego pokolenia osób, które przeżyły Holokaust, aby stanąć na wysokości zadania i uczynić to, co należy. My powinniśmy zrobić wszystko, aby historie Sprawiedliwych nie zostały zapomniane. Mamy obowiązek zrozumieć te historie i się z nich uczyć – podkreślił Daniels.

– Wkraczamy w czasy nowej epoki polsko-żydowskich relacji. Od momentu, kiedy Jonny Daniels przedstawił mi działania Fundacji From The Depths jestem pod ogromny wrażeniem skali przedsięwzięć i sposobu, w jaki Polska podchodzi do tematu upamiętniania Holokaustu i w jaki sposób decyduje się czerpać wiedzę ze wspólnego historii naszych narodów – skomentował Yehiel Bar. – Jednym ze składowych elementów tej historii jest odwaga bohaterów jakimi są Sprawiedliwi. Mam nadzieję, że w najbliżej przyszłości powstanie w tym miejscu budynek upamiętniający ich działania. My dzisiaj zebraliśmy się razem, aby pamiętać o czystej i wielkiej odwadze, jaką wykazali się ci ludzie – podsumował Bar.

Głos zabrał również Adam Bielan wicemarszałek senatu. Podkreślił rolę działalności TSKŻ-u, która trwa już 66 lat i ich funkcję w dbałości o zachowanie wspólnej polsko-żydowskiej historii. – Instytucja zarówno w PRL-u jak i po ’89 roku przyczyniła się do pogłębiania relacji polskich Żydów z ojczyzną. Dajecie świadectwo, że społeczność żydowska stanowi nierozerwalne ogniwo dziejów naszego państwa – Bielan zwrócił się do przedstawicieli TSKŻ. – Z nieukrywaną satysfakcją przyjąłem informacje o porozumieniu w sprawie utworzenia Centrum Edukacyjnego Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Losy polskich Sprawiedliwych wzbudzają podziw i uznanie nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Warto wspomnieć rodziny Ulmów, Skoczylasów i Kosiorów z mazowieckiej wsi Rekówka. Z pewnością ważne miejsce w centrum przypadnie Janowi i Antoninie Żabińskim, którzy ukrywali Żydów w Ogrodzie Zoologicznym, co niebawem będziemy mogli zobaczyć w hollywoodzkiej produkcji „Azyl” – przypomniał wicemarszałek senatu.

Swoją wdzięczność i uznanie dla działań fundacji From the Depth wyraziła również senator Anna Maria Anders. – W mojej opinii takie działania są ogromnie istotne, ponieważ tworzą pozytywną narrację. Uważam, że Polska spędziła już za wiele czasu na odpieraniu niesprawiedliwych zarzutów związanych z wydarzeniami drugiej wojny światowej. Takie centrum zaś jest ogromnie pozytywnym sygnałem. Przed nami duża praca do wykonania. Mam nadzieję, że wraz z Jonnym będziemy przyciągać do tego centrum wiele organizacji żydowskich zarówno z Wielkiej Brytanii jak i z USA – zadeklarowała Anders.

W połowie października TSKŻ we współpracy From the Depths oraz aktorem Jackiem Rozenkiem rozpoczęło nagrania na potrzeby multimedialnej wystawy w ramach powstającego Centrum Edukacji. Odwiedzjący z całego świata będą mogli za pomocą detektora dźwięku sami zadawać pytania Sprawiedliwym. Projekt zakłada także zrealizowanie kilku nagrań video w technologii hologramowej. Jako pierwsi zostali nagrani: Alicja Szczepaniak -Schnepf (86 lat) oraz Józef Walaszczyk (97 lat) – Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. ​Dodatkowo partnerstwo merytoryczne z powstającym Centrum Edukacji o Sprawiedliwych potwierdziło Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.