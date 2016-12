Ranking najbogatszych polskiego pochodzenia. Lider zestawienia ma większy majątek niż cała setka krajowych bogaczy

Gdyby Sheldon Adelson działał w Polsce, co roku wpłacałby do polskiego budżetu więcej podatków niż PGNiG, największa spółka z naszej giełdy. A tak napycha kieszenie amerykańskiemu fiskusowi. W zeszłym roku wpłacił mu dokładnie 236 mln dolarów. Przeliczając na nasze, wychodzi z grubsza miliard złotych. Za takie pieniądze można by w jeden rok oddłużyć dwie trzecie warszawskich szpitali, z Centrum Zdrowia Dziecka na czele.

Listy 100 najbogatszych Polaków z Listą 25 miliarderów z polskim rodowodem nawet nie ma co zestawiać. Jeden Adelson ma większy majątek niż cała nasza krajowa setka bogaczy. Ci w tym roku zgromadzili w sumie ok. 115 mld zł. Dominika i Sebastian Kulczykowie, których fortuna w polskich realiach ścina z nóg, na liście 25 wylądowaliby dopiero na szóstym miejscu.

Pewnie szybko dogoniłby ich i tak Nathan Blecharczyk, geniusz internetu, który z dwójką kumpli w kilka lat stworzył serwis internetowy wyceniany dzisiaj na 30 mld dolarów. Stanisław Wójcicki, profesor fizyki na Stanfordzie, jest ojcem Susan Wojcicki, szefowej YouTube’a, u której w garażu Larry Page i Sergey Brin zakładali Google’a. Jeszcze jako 12-latek uciekł z matką z komunistycznej Polski do Szwecji.

Prezentujemy pięciu, spośród 25 najbogatszych polskiego pochodzenia:

Miejsce 1. Sheldon Adelson - majątek szacowany na 140 mld zł

Gigant hazardu. Właściciel Las Vegas Sands, największej sieci kasyn w USA. Należy do niego fantastyczny kompleks Marina Bay Sands w Singapurze, gdzie działają hotel na 2,5 tys. pokoi i kasyno wielkości dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Rodzice 83-letniego dziś Sheldona Adelsona pochodzą z terenów dzisiejszej Ukrainy i Litwy. Szczegóły trudno ustalić. Tak samo zresztą jak dokładną datę urodzenia samego Adelsona. Adelson pierwsze biznesy zaczął robić jeszcze jako 12-latek. Za 200 dolarów pożyczone od wujka kupił licencję na sprzedaż gazet. Handlował nimi na ulicy Bostonu. Potem raz jeszcze pomógł mu wujek Al, który wyłożył 10 tys. dolarów na zakup kilku automatów z cukierkami. Nieważne, że za takie pieniądze można było wtedy kupić sobie dom.



Miejsce 6. Nathan Blecharczyk - majątek szacowany na 14 mld zł

„Tak, jestem w połowie Polakiem. Moi przodkowie przybyli do Stanów w czasach pierwszej wojny światowej” – napisał na Twitterze. Blecharczyk ma 32 lata i ponad 3 mld dolarów majątku. Jest jednym z trzech twórców Airbnb. Tak jak Uber rewolucjonizuje rynek taksówkarski, tak Airbnb wywraca do góry nogami rynek hotelarski. Dzięki portalowi właściciele nieruchomości mogą wynajmować swoje mieszkania turystom, a ci rezerwować takie mieszkania za mniejsze pieniądze. Jego ojciec, Polak z pochodzenia, był inżynierem elektrykiem. Mieli w domu komputer, więc mały Nathan zaczął się uczyć kodowania. Tworzył program za programem i sprzedawał w internecie. Za zarobione pieniądze poszedł na Harvard, gdzie ukończył informatykę.



19. Susan Diane Wojcicki - majątek szacowany na 1,5 mld zł

Najbardziej wpływowa kobieta internetu. Szefowa YouTube’a i współzałożycielka Google’a. To u niej w garażu Larry Page i Sergey Brin zakładali najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową. W Google’u Wojcicki była dyrektorem marketingu. To ona stoi za kolejnymi usługami firmy: Google Images, Books, Video. I w końcu YouTube, kupiony za 1,65 mld dolarów. Wojcicki jest córką Stanisława Wójcickiego, profesora fizyki po Harvardzie i University of California. Jeszcze jako 12-latek uciekł z matką z komunistycznej Polski do Szwecji.



Miejsce 21. Lana i Lilly Wachowski - majątek szacowany na 1 mld zł

Zaczynali jako bracia: Larry i Andy Wachowscy – duet reżyserski najbardziej znany z trylogii „Matrix”. Dzisiaj to już siostry Lana i Lilly. W połowie 2012 r. Larry po raz pierwszy wystąpił publicznie jako kobieta Lana po tym, jak zakończył operację korekty płci. W tym roku o zmianie płci poinformował Andy, który używa już imienia Lilly. Urodzili się w Chicago. Wachowscy długo szukali sensu w życiu. Malowali domy, dorabiali sobie na budowie, tworzyli komiksy. Sens znaleźli dopiero wtedy, kiedy pierwsza część „Matriksa” zarobiła prawie pół miliarda dolarów.



Miejsce 25. Steve Wozniak - majątek szacowany na 420 mln zł

Legenda Doliny Krzemowej. To on zaprojektował i wyprodukował pierwszy komputer Apple’a. A w drugiej połowie lat 70. razem ze Steve’em Jobsem założył spółkę Apple Computers. Dzisiaj wyceniana jest na grubo ponad 500 mln dolarów. Wozniak pewnie pluje sobie teraz w brodę, bo opuścił Apple’a jeszcze w połowie lat 80. Legenedarny,,Woz” nie byłby wielkim konstruktorem, gdyby nie jego ojciec. Jacob Francis Wozniak, zwany Jerrym, miał polskie i niemieckie korzenie (pradziadek Steve’a urodził się w XIX w. w Polsce). Pracował dla koncernu zbrojeniowego Lockheed. To dlatego przez długi czas Steve nie wiedział, czym zajmuje się tata. Chciał, żeby kupił mu komputer, ale w tamtych czasach kosztował tyle, ile dom. Steve postanowił więc skonstruować go sobie samemu. Ma na koncie kilka wynalazków i patentów. Nie wstydzi się swojego polskiego pochodzenia.