Przedświąteczna szopka, czy przedświąteczny cyrk

Donald Tusk hołdował słynnej zasadzie, by nie epatować ludzi polityką przed świętami. Kiedyś odważył się nawet na sesję zdjęciową, gdzie pozował razem z uszkami do barszczu. W innym kolorowym piśmie można było przeczytać, że na Boże Narodzenie robi bigos. Co roku on i jego ministrowie udzielali świątecznych wywiadów. Wszystko po to, żeby ocieplić sobie wizerunek i nie popsuć humoru rodakom przed świętami. Nie bez przyczyny przez polityków PiS okrzyknięci zostali mistrzami PR-u. Że mistrzami PR-u obecni rządzący nie są, wiedzą wszyscy.

Ministrowie z rządu PiS w tym roku nie byli chętni do udzielania świątecznych wywiadów. Zamiast rozmów o pierogach, bigosie i barszczu na kilka dni przed Bożym Narodzeniem mogliśmy zobaczyć nocną awanturę w Sejmie. I to wszystko podczas akcji „dzień bez polityków”, która została zorganizowana przez media w proteście przeciw ograniczeniom dostępu dziennikarzy do Sejmu. I tak dzień bez polityków zamienił się w wieczór i noc z politykami, bo nie sposób było nie transmitować przez media elektroniczne blokady parlamentu.

Po co PiS-owi był projekt zmian ograniczających swobodę dziennikarzy Sejmie? Po to, żeby kilku polityków nie zostało przyłapanych na wpadkach. Bilans zysków i strat pokazał jednak, że partia rządząca więcej na projekcie straci. Szczególnie, że komunikacyjnie od kilku miesięcy radzi sobie średnio. Uratować wizerunek rządu i partii miało orędzie premier Beaty Szydło, która przypomniała sukcesy jej gabinetu, czyli między innymi słynny program 500 plus. Dodała też kilka zdań o sfrustrowanej opozycji. Premier uspokoiła elektorat PiS-u i poszła na zwarcie z partiami antyrządowymi. Trudno określić, że przemówienie było w świątecznym klimacie. A w takim nastroju są na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Polacy. I zamiast przedświątecznej szopki, zobaczyli tuż przed Wigilią przedświąteczny cyrk.