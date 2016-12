Prof. Staniszkis dla „Wprost”: PiS robi papierowy zamach stanu

Eliza Olczyk, "Wprost": Wydarzenia z tygodnia przed świętami pokazują, że niektóre działania PiS, np. próba relegowania dziennikarzy z Sejmu, wywołują w społeczeństwie silne emocje.

Prof. Jadwiga Staniszkis: To, co chciał zrobić marszałek Sejmu Marek Kuchciński z dziennikarzami, albo to, co zrobił, czyli wyrzucenie posła z obrad, a potem zorganizowanie alternatywnego posiedzenia Sejmu w innej sali, było po prostu głupie. No chyba, że zrobił to w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim.

A może to opozycja zaplanowała rewoltę, jak twierdzi PiS?

Nie. Wszystko, co się wydarzyło pod Sejmem, było reakcją na kryzys parlamentarny wywołany działaniami PiS. To Prawo i Sprawiedliwość robi papierowy zamach stanu. Wskazuje na to upór Jarosława Kaczyńskiego, który nie chciał ustąpić w żadnej sprawie. Widziałam w telewizji jego wyjazd z Sejmu, jego zastygły uśmiech i sądzę, że był to złośliwy, prowokujący zamysł. A oświadczenia z ubiegłotygodniowej konferencji prasowej o spokoju i nowym początku, w momencie gdy jednocześnie dokonywano ostatecznego zamachu na Trybunał Konstytucyjny, bo Julia Przyłębska pełniąca obowiązki prezesa Trybunału, wprowadzała nielegalnie wybranych sędziów do orzekania, wskazuje, że PiS, mówiąc o porozumieniu, kontynuuje destrukcyjne działania wynikające z poczucia słabości, a nie siły. Boją się wszystkiego, co jest od nich niezależne.