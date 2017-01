Kukiz o działaniach Schetyny: Mogły się skończyć przyblokowaniem Polsce środków z UE

Joanna Miziołek, „Wprost”: Jak pan ocenia postępowanie i zakończenie protestu przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną?

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15: Byłem kilka miesięcy temu u Grzegorza Schetyny, informując go o tym, że jest wola prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby zmienić konstytucję w zakresie sposobu wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Chodziło o to, aby to dwie trzecie liczby posłów wskazywało sędziów.

No właśnie. Schetyna powiedział wtedy, że w to nie wchodzi, ponieważ w konstytucji nie można grzebać. W momencie, w którym podjął taką decyzję i PiS wybrał swoich sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, protest jest pozbawiony sensu. Przecież w tej chwili Trybunał Konstytucyjny i tak potwierdzi wszystkie ruchy PiS.

To po co Schetyna to robi?

W przeciwieństwie do Ryszarda Petru, który nie zdaje sobie z niczego sprawy, Schetyna jest rozsądny. Ma taką konstrukcję psychiczną i polityczne doświadczenie, że zdaje sobie sprawę, iż podejmując tego rodzaju działania, wywoła jedynie destabilizację państwa, która może skutkować przyblokowaniem Polsce środków unijnych.