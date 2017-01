Aktor, wokalista i jeden ze 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie - Neil Patrick Harris i „Seria niefortunnych zdarzeń”

Tygodnik „Time” wpisał go do pierwszej setki najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Świat zna go od lat przede wszystkim z 208 odcinków serialu, doskonale znanego również polskim widzom, "Jak poznałem waszą matkę".

W „Serii niefortunnych zdarzeń” Harris gra główną rolę, a nawet śpiewa piosenkę w czołówce. Aktor wciela się w Hrabiego Olafa, w którego okrutne ręce przez pomyłkę dostaje się dopiero co osierocone rodzeństwo Baudelaire’ów. Olaf postanawia nie prostować pomyłki i podstępnie przejąć majątek odziedziczony przez trójkę dzieci. Utrzymana w poetyce kojarzącej się z filmami Tima Burtona i Wesa Andersona najdroższa produkcja w dziejach Netfixa budzi ogromne zainteresowanie widowni i to nie tylko ze względu na rekordowe koszty, ale i samą adaptację jednej z najpopularniejszych serii książkowych dla dzieci. Dorośli również nie pozostają obojętni. Magnesem jest też naturalnie sam Harris w roli wyjątkowo obrzydliwego typa, który bryluje w złośliwościach i okrutnych pomysłach na wychowanie nie swoich młodszych krewnych.