Wybór Petru i dlaczego PiS będzie trwać i trwać - Zdarzyło się jutro

Petru leci na Maderę

Swoim wyjazdem na Maderę Petru najpierw ośmieszył siebie - to akurat trudne nie było. Potem ośmieszył akcję opozycji w obronie demokracji, bo co to za zagrożenie, skoro w trakcie protestu można wyskoczyć na weekend. Jeszcze później ośmieszył prezesa Kaczyńskiego i głoszony przez niego pucz, bo jacy puczyści wyjeżdżają na sylwestra. A na koniec ośmieszył swoich kolegów partyjnych, którzy robili wszystko, żeby się nie ośmieszył. Ale tak szczerze mówiąc, to lepiej siedzieć w Sylwestra nie nie wiadomo po co w Sejmie czy wiadomo po co jechać z urodziwą koleżanką do Portugalii? No jaki to wybór?

Podobno po wizycie lidera Nowoczesnej w Portugalii stan tamtejszej demokracji bardzo się poprawił. Ba, tamtejsi politycy chcą, żeby Petru ich trochę podszkolił. Znaleźć taką laskę w Sejmie – to trzeba być mistrzem.

Konkurs

Konkurs na to, kim jest bohaterka piosenki „Przez twe oczy zielone oszalałem”, wciąż trwa. I wiadomo już, że na pewno nie chodzi o panią premier, bo ona ma oczy piwne. Tak czy owak dzięki Zenkowi TVP w sylwestra pokonało konkurencję. 500 +, Doda, a na dokładkę Zenek? Ta władza będzie trwać i trwać.