To Kaczyński przekonywał Petru do lotu na Maderę, choć jest macho większy od lidera Nowowczesnej - Zdarzyło się jutro

Już wiemy, jak było naprawdę: to Kaczyński zachęcił Petru do wyjazdu na Maderę. Ogłosił, że to pucz, a co robią puczyści, w pierwszej kolejności zajmują lotniska. No i Ryszard Rubikoń pojechał na lotnisko, a tam już promocje zrobiły swoje i odleciał. To znaczy odleciał już dawno, gdzieś w okolicach święta sześciu króli. Dobrze, że się nie wybrał do San Escobar na ulubione letnisko ministra Waszczykowskiego. Ten, nie dość że po 25 latach ponownie wywalczył dla nas niepodległość, to jeszcze uczynił Polskę mocarstwem zdolnym powoływać nowe byty państwowe, i to jeszcze na Karaibach. Moglibyśmy tam założyć kolonię. Albo i obóz.

Większy twardziel niż Waszczykowski i większy macho niż Petru

A w ogóle to my znamy, ze słyszenia, jednego Escobara. Pabla Escobara. Facet był większym twardzielem niż Waszczykowski i większym macho niż Petru. Niestety, rząd nie doceniał jego osiągnięć w promocji rodzimego kraju. A przecież od jego czasów Kolumbia uchodzi za ojczyznę najlepszej kokainy na świecie. Taki jest los prawdziwych geniuszy, świat ich nie rozumie. Minister Waszczykowski jest tego żywym dowodem.

Władza nie chce chwalić się „Uchem prezesa” za granicą

Niestety, nie znaleźliśmy się na liście polskich twórców, którymi nasze państwo chce się chwalić za granicą. Ale my w przeciwieństwie do innych zamiast narzekać wzięliśmy się do roboty, żeby w przyszłości zasłużyć na to wyróżnienie. Zaczęliśmy od realizacji pierwszego w historii serialu sławiącego Prezesa. A dokładniej jego ucho.