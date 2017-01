Twórcy „Ucha prezesa” odebrali wakacje piarowcom PiS, a Kaczyński odbiera dzieciństwo - Zdarzyło się jutro

Koty, mleko, PR i odbieranie dzieciństwa

W związku z premierą kolejnych odcinków serialu "Ucho prezesa" piarowcom PiS przepadły wakacje. Ale nieźle to wykombinowali. Błaszczak, Macierewicz, premier Szydło, prezes Kaczyński – wszystkim się podoba. Od razu widać, że chcą zaszkodzić. No włąsnie, prezes stwierdził, że koty nie piją mleka. Zaraz powie, że bociany nie jedzą żab i nie ma Świętego Mikołaja. Czy ten człowiek musi wszystko niszczyć? Zaczął od demokracji, a teraz odbiera dzieciom dzieciństwo.

Jak Agata Duda wykazała się przy okazji WOŚP

Para prezydencka przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy naprawdę się wykazała. Zwłaszcza pierwsza dama. Nie dość, że poparła akcję, to jeszcze dała na licytację swoje słynne zdjęcie ze Światowych Dni Młodzieży (z autografem). Cały internet się z tego śmiał, bo wygląda na nim jak bocian. A tu proszę, taki dystans do siebie. Jak są tacy wyluzowani, to na następnego sylwestra wybieramy się do Andrzeja do pałacu. Razem z 300 tysiącami Polaków.