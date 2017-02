Ennio Morricone zdradza w jaki sposób komponuje muzykę filmową

Morricone to jeden z najbardziej znanych i wszechstronnych twórców muzyki filmowej. Skomponował ścieżkę dźwiękową do ponad 500 obrazów, m.in. do „Dawno temu w Ameryce”, „Cinema Paradiso”, „Misja”. Za muzykę do „Nienawistnej ósemki” w roku 2016 otrzymał Oscara. Jego płyty sprzedały się w ponad 70 milionach egzemplarzy. W specjalnej rozmowie z „Wprost” mówi m.in. o tym, jak zaczął komponować w wieku… 6 lat i że jest tytanem pracy, ale nie aż tak wielkim, jak mu się przypisuje.

A jak wygląda jego praca nad ścieżką dźwiękową? – Zawsze zaczynam od przeczytania scenariusza – zdradza kompozytor. – Następnie spotykam się z reżyserem i wymieniamy się pomysłami, informacjami, wizjami tego, co chcemy osiągnąć. Przedstawiam jakieś próbki tego, co chciałbym pokazać i sprawdzam reakcję reżysera, czy jest zadowolony, czy może totalnie przestrzeliłem jego oczekiwania. Poszukiwanie porozumienia, by obie strony były zadowolone, to długotrwały proces. To nie jest tak, że reżyser mówi mi, co chce i ja to robię. Ja również muszę być zadowolony z muzyki, którą tworzę. Nie wyobrażam sobie robienia czegoś wbrew sobie – mówi.