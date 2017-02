Posłowie PiS chcą wielkiej Warszawy. Tylko dwoje startowało w wyborach w jej granicach

Proponowana w ustawie autorstwa posłów PiS zmiana granic Warszawy zakłada wchłonięcie przez stolicę 33 gmin. Większość z nich znajduje się w okręgu wyborczym nr 20, czyli tzw. obwarzanku oficjalne nazywanym „Warszawa II”. Są to: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.







Twarzą proponowanych zmian i głównym agitatorem na partyjnym froncie propagandy został Jacek Sasin, który z Warszawą związany jest od lat. W poprzednich wyborach samorządowych wystartował przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy. Wszedł nawet do drugiej tury, w której zdobył 41,36 proc. głosów. Jeśli przyjrzymy się liście podpisów pod ustawą o powiększeniu Warszawy, to okaże się Jacek Sasin jest... jednym z dwojga posłów PiS wybranych w okręgu wyborczym nr 19 (Warszawa) lub okręgu wyborczym nr 20. Drugą osobą jest Ewa Tomaszewska.





Przypomnijmy, by zgłosić ustawę wystarczy grupa 15 posłów. Z obu wspomnianych okręgów do Sejmu wybrano 13 polityków (okręg nr 19: Jarosław Kaczyński, Paweł Lisiecki, Mariusz Kamiński, Jarosław Krajewski, Małgorzata Wypych, Ewa Tomaszewska, Andrzej Melak, Małgorzata Gosiewska; okręg nr 20: Anita Czerwińska, Jan Szyszko, Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Andrzej Smirnow, Piort Uściński). Część z nich zajmuje stanowiska ministerialne, jednak partii rządzącej wystarczyło zebrać kilka podpisów posłów spoza Warszawy, by nie wywoływać kontrowersji związanych z faktem, iż o losie Warszawy oraz kilkudziesięciu okolicznych gmin pracują posłowie wybrani z Nowego Sącza, Krosna, Lubelszczyzny czy Trójmiasta.

Lista posłów, którzy projekt podpisali wraz z informacją o tym, z jakich okręgów wyborczych ich wybrano: