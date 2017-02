Merkel w Warszawie, polskie korzenie Zuckerberga i nowa odsłona afery warszawskiej – co w najnowszym „Wprost”?

Co przyniesie wizyta Angeli Merkel w Warszawie, polskie korzenie twórcy Facebooka, Gowin o 500+ i Tusku – to tylko niektóre tematy poruszane na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”, które 6 lutego trafi do kiosków i salonów prasowych w całej Polsce.