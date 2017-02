Gowin dla „Wprost”: Jeżeli Tusk nie utrzyma funkcji na kolejne 2,5 roku, to wróci do Polski i rzuci nam wyzwanie

Jednym z najgorętszych politycznie tematów jest niepewność co do tego, czy polski rząd udzieli Donaldowi Tuskowi poparcia na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Mimo zdecydowanej deklaracji odmownej Jarosława Kaczyńskiego, wciąż trwają spekulacje na ten temat. Tymczasem były premier wreszcie złożył otwartą zapowiedź, że zamierza ubiegać się o reelekcję.

Co na ten temat sądzi Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, a obecnie wicepremier w gabinecie Beaty Szydło? Jak twierdzi w rozmowie z Elizą Olczyk i Joanną Miziołek, obecnie więcej przemawia za tym, że Tusk utrzyma stanowisko, niż że je straci. – Jestem przekonany, że jeżeli nie utrzyma funkcji na kolejne 2,5 roku, to wróci do Polski i rzuci nam wyzwanie – przewiduje minister i nie ukrywa, że byłby to twardy bój. Jarosław Gowin nie ucieka też od oceny działań rządu Tuska, którego przez pewien czas sam był częścią, i wskazuje, za co docenia szefa Rady Europejskiej.

W wywiadzie dla "Wprost" szef Polski Razem komentuje także sprawy krajowe: proponowane zmiany w ordynacji wyborczej oraz relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Czemu, mimo koalicji z prezesem PiS, nadal nie zdecydował się wstąpić jego partii? Co zmieniłby w programie 500+ i czy rzeczywiście proponował Sławomirowi Nitrasowi stanowisko w rządzie, o czym polityk PO mówił tygodnikowi "Wprost" – te i jeszcze więcej ciekawych kwestii w rozmowie wicepremiera z Joanną Miziołek i Elizą Olczyk.