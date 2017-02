Polacy doceniają trwałe związki są zadowoleni ze swoich stałych partnerów seksualnych

Na pytanie, czy zdecydowałbyś się ponownie na stały związek z obecnym partnerem, aż 57 proc. odpowiada „zdecydowanie tak”, a 33 proc. „tak”. To w sumie dziewięciu na dziesięciu badanych! Zaledwie 8 proc. Polaków wolałoby zmienić swoich męża, żonę, stałego partnera lub partnerkę.

– Większość z nas uważa, że nie należy się zdradzać. W ogóle, doceniamy trwałe związki – wyjaśnia autor badań prof. Zbigniew Izdebski. Jego zdaniem, Nawet jak się nam przytrafi skok w bok, chcemy wracać do partnera. – Zaskakująco wiele osób jest ze sobą mimo zdrady, 20 proc. mówi nawet, że zdrada scementowała ich związek. Jest w tym jakaś mądrość, o której mówi Hanka Bakuła, z którą piszemy właśnie książkę. Ona powtarza: „Nigdy się nie przyznawaj do zdrady, bo zniszczysz związek. Nawet jak cię przyłapie w łóżku z innym, idź w zaparte. Przekonuj, że wszedł pod kołdrę na chwilę, bo był zziębnięty i chciał się ogrzać”. Niby żart, ale Polacy to intuicyjnie czują i się z tym zgadzają. To optymistyczne – ocenia profesor

