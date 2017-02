Najdroższa produkcja w historii polskiej telewizji debiutuje. Czas na „Belle Epoque”!

Henryk Skarżyński próbuje pomóc rozgryźć łamigłówkę tajemniczego przestępstwa, na trop którego wpadł Jan, młody funkcjonariusz policji. Obaj panowie zaczynają wprowadzać do pracy policji nowoczesne metody, Henryk na przykład postanawia wykorzystać swoją wiedzę naukową i za pomocą odpowiedniego proszku zdjąć odciski palców z pozyskanych banknotów.

Telewizja TVN postanowiła iść z duchem czasu i widząc działania telewizji na całym świecie, zaproponować własny serial kryminalny osadzony w przeszłości. Po obejrzeniu pierwszego odcinka można śmiało powiedzieć, że to serial, jakiego jeszcze w naszym kraju nie było. Reżyser Michał Gazda zadbał o to, by widz przed telewizorem poczuł klimat tamtej epoki. Największym walorem „Belle Epoque” są niewątpliwie stylowe kreacje, w których zobaczymy zarówno aktorów pierwszoplanowych (Magdalena Cielecka, Paweł Małaszyński, Eryk Lubos), jak i statystów.