Dywizja pancerna i pancerne seicento oraz nowe kocie pokolenie, czyli Zdarzyło się jutro

Polski wkład w historię uzbrojenia i wojskowości. „Czterej pancerni”, towarzysze pancerni, dywizja pancerna i odkrycie ostatnich dni: pancerne seicento. Swoją drogą seicento, które rozbiło rządową kolumnę z panią premier, okazało się najcenniejsze w historii. Dla nieszczęśnika, co to nim kierował, zebrano już ponad 100 tys. zł. No ale jakby w skasowanym aucie był Prezes, to spokojnie by milion nazbierali.

Bardzo dziwnie dawkowane są informacje o stanie zdrowia pani premier. A potem się dziwią Wałęsie, że zamiast od razu powiedzieć prawdę, cały czas chachmęci.

Pan prezes wypowiedział się w radiu na temat Święta Kota. Ku naszemu zaskoczeniu ujawnił, że kot z „Ucha prezesa” do niego nie należy. Przy okazji stwierdził, że nowe pokolenie kotów ma zupełnie inne oczekiwania niż starsze. Tak jak dzisiejsi młodzi ludzie. W sumie to podejrzewaliśmy, że koty tak jak nastolatki całymi dniami siedzą na Fejsie. Kocim.

Dobrze jest czasem usłyszeć, że świat z głowy staje na nogi. Taką właśnie refleksję wywołała w nas informacja, że po rocznej przerwie zdjęcia nagich modelek wracają do „Playboya”