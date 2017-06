The Donald Tusk’s Pendolino Circus i medal dla Wałęsy, czyli Zdarzyło się jutro

Prezydent Europy we własnej osobie zjechał triumfalnie do Warszawy. The Donald Tusk’s Pendolino Circus zajechał na Centralny z asystentem Pawłem, który podawał mistrzowi obręcze do żonglerki na koniu. Kwiaty, wieńce, wiązki. Ewa, Małgorzata, Mateusz, ba, nawet Szalony Stefan – wszyscy byli na peronie. Tylko Grzegorz nie witał Donalda na Centralnym. Cóż, dla niego mogłaby to być ostatnia stacja.

Z politycznego kabaretu. Mateusz Kijowski, kiedy nie wita Donalda, promuje książkę. Rzecz zwie się „Buntownik” i wydana została w Londynie. Dzięki temu autor ucieka „przed systemem”. Znaczy komornikiem. I innymi elementami. Znaczy alimentami. Z politycznego kabaretu, cz. 2. Lech Wałęsa został nagrodzony medalem za zasługi, ale nie dla obronności, tylko dla promocji hotelu Arłamów. Nic by w tym dziwnego nie było, ponieważ znany jest jako człowiek-mem, fotografujący się w różnych hotelach w najbardziej zaskakujących okolicznościach, ale… Arłamów to ośrodek, gdzie w stanie wojennym Wałęsę internowano, tymczasem on po latach stał się jego wielkim miłośnikiem. Może go jednak niepotrzebnie wypuszczali?

CBA zajęło się badaniem finansów TVP. Oj, żeby TVP nie zajęła się CBA. „Wiadomości” podejmowały się nie takich wyzwań