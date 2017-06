Prezydent Białegostoku i twórcy Domowego Sanatorium z Orłami Tygodnika „Wprost” na Podlasiu

Gala w Choroszczy zainaugurowała II edycję nagrody „Wprost” dla najlepszych przedsiębiorstw w regionach. Statuetkami Orłów „Wprost” nagradza też wybitnych samorządowców oraz osoby, które są ambasadorami swoich małych ojczyzn.

Tadeusz Truskolaski to wieloletni prezydent Białegostoku. „Białystok jest najmniej zadłużonym miastem spośród dwunastu największych polskich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Bezrobocie w mieście jednocyfrowe, a na 300 tys mieszkańców zarejestrowanych ponad 35 tys. firm” – mówił Grzegorz Sadowskorły wprosti, szef działu Biznes i Gospodarka tygodnika „Wprost”, który poprowadził galę. Podkreślał, że w Białymstoku działa już 12 centrów usług wspólnych dla biznesu, z czego pięć to projekty firm zagranicznych. To wszystko przesądziło o wyróżnieniu dla prezydenta miasta.

W kategorii najwyższy wzrost zysku nagrodę otrzymała firma Domowe Sanatorium – Zimnoch, która prowadzi ogólnopolską sprzedaż produktów promujących zdrowe odżywanie i aktywność fizyczną.

Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.

Partnerem strategicznym projektu Orły Tygodnika „Wprost” jest PKO Bank Polski. Partnerem główny jest SAP, projektowi partnerują także Mitsubishi Motors, firma Bisnode oraz Krajowa Izba Gospodarcza i Enterprise Europe Network.

W Pierwszej edycji projektu Orły tygodnik „Wprost” wyróżnił najlepsze firmy w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskiem, na Śląsku, w Lubelskiem i na Podlasiu, w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Podkarpaciu, na Mazowszu, na Pomorzu oraz w woj. zachodniopomorskim.

Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego.