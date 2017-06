100 dni prezydentury Donalda Trumpa. „Jego sukces odczują na własnej skórze wszyscy Amerykanie”

Anna Gwozdowska: Czy administracja Donalda Trumpa różni się od poprzedniej?

Wyraźnie. Najlepiej świadczy o tym deszcz rakiet Tomahawk, który spadł na bazę lotniczą w Syrii.

Zwolennikom prezydenta ta decyzja się nie spodobała, ale pozytywnie zaskoczył europejskich sojuszników. Czy taki był jego zamiar?

Dali się zaskoczyć, bo nie rozumieją prezydenta. W ciągu ostatnich dwóch lat byłem przy nim w najlepszych i w najgorszych momentach, spędziłem z nim tysiące godzin, dlatego wiem, w jaki sposób podejmuje decyzje. Ma zwyczaj przysłuchiwania się wielu różnym opiniom, które czerpie od najlepszych ekspertów, a kiedy już się na coś zdecyduje, nie zmienia zdania. Tak pewnie było w przypadku Syrii. Uznał, że użycie broni chemicznej przeciwko niewinnym kobietom i dzieciom jest przekroczeniem dopuszczalnej granicy i że bombardowanie leży w interesie Ameryki.

A czym prezydent przekona do siebie najbardziej zagorzałych przeciwników w kraju?

Sukces prezydenta odczują na własnej skórze wszyscy Amerykanie. Jego program przewiduje m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, więcej produkcji na terenie USA, niższe podatki i mniej biurokracji, a także silną armię. To nie są cele, które można przypisać tylko jednej partii.

Corey Lewandowski, 43 lata, to jemu Trump zawdzięcza nominację na kandydata partii republikańskiej w wyborach prezydenckich. Dziadek Lewandowskiego, Zygmunt, urodził się w Polsce i jako nastolatek wyemigrował do USA. Jego wnuk jest właścicielem waszyngtońskiej firmy konsultingowej Avenue Strategies. Mieszka w New Hampshire z żoną i czwórką dzieci.