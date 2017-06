Gdzie się leczyć? Najlepsze szpitale ortopedyczne i onkologiczne w Poslce

Onkologia i ortopedia to dziedziny, w których kolejki do specjalistów są najdłuższe. W ortopedii jeszcze w połowie zeszłego roku na wszczepienie protezy stawu biodrowego trzeba było czekać ponad pięć lat. Dziś ten czas jest o połowę krótszy, ale to i tak nie rozwiązuje problemów tysięcy chorych, dla których szybki zabieg jest warunkiem normalnego życia. Nieleczone zwyrodnienie stawu biodrowego najpierw powoduje ból, potem problemy z chodzeniem, a na końcu prowadzi do inwalidztwa. Pacjentom z nowotworem, który po chorobach krążeniowo-oddechowych plasuje się na drugim miejscu wśród zabójców Polaków, pomóc miał wprowadzony na początku 2015 r. pakiet onkologiczny. I rzeczywiście pomógł, ale tylko tym, którzy korzystają z możliwości leczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej. Jeśli nie, poczekają w kolejce razem z rakiem. I wciąż za często nie doczekają leczenia. Jednak tak samo ważna jak szybkie wdrożenie leczenia bywa jego jakość. W drugiej części naszego rankingu prezentujemy najlepsze ośrodki onkologiczne i ortopedyczne w Polsce.

Ocenia się, że na nowotwory zapada co roku 130 tys. Polaków, a ok. 100 tys. umiera. Zgodnie z danymi Fundacji Watch Health Care, monitorującej dostępność do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, na wizytę u onkologa nadal czeka się blisko sześć tygodni. Krócej (średnio dwa i pół tygodnia) czekają pacjenci leczeni w ramach pakietu onkologicznego, z wypisaną przez lekarza, który podejrzewa nowotwór, kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Jednak, jak wynika z badań Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO), z pakietu onkologicznego korzysta tylko 70 proc. pacjentów. Co trzeci chory, mimo podejrzenia raka, diagnozowany jest ścieżką tradycyjną i na badania czeka w kolejkach z pacjentami nieonkologicznymi. Dlatego wiodące ośrodki dbają o to, by czas od wstępnej diagnozy do wdrożenia leczenia był jak najkrótszy. Robią też wszystko, by wykonać wszystkie badania i przejść całe leczenie w jednym miejscu.

Zestawienie najlepszych szpitali onkologicznych oraz ortopedycznych w najnowszym wydaniu "Wprost", które do kiosków trafi 8 maja, a 7 maja od godziny 20:00 będzie dostępny w formie e-wydania.