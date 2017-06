Zabójstwa, zagadkowe wypadki, dramaty rodzin. Polki giną za granicą

„Ciężko mi kłaść się spać z głową pełną myśli i pytań. Co godzinę budzę się i sprawdzam czy coś nowego pojawiło się w sprawie Madzi”, „Jak wstrzymać łzę, co z oczu płynie, a krtań przedziwna słabość dusi, kiedy mówimy o dziewczynie, która już do nas tu nie wróci”, „Moim zdaniem jechała jako dziewczyna do towarzystwa, tańcząca na rurze. Niestety nie wiedziała, że zostanie zgwałcona przez to bydło pośredników”, „Markus życzę ci żebyś męczył się z tym do końca twojego zasranego życia, za to ze pozwoliłeś jej tam lecieć samej chociaż pewnie więcej masz na sumieniu”.

To kilka z kilkudziesięciu tysięcy komentarzy z Facebooka zostawionych na profilu nieżyjącej Magdaleny Żuk, 27-letniej Polki, która 30 kwietnia nad ranem zmarła w szpitalu w egipskim kurorcie. Obcy ludzie śledzą skrupulatnie wszelkie informacje na jej temat, prześwietlają jej chłopaka i znajomych, a nawet pracodawców. Prowadzą własne śledztwa i dzielą się wynikami na profilu Magdaleny i na grupach złożonych w celu wymiany informacji. Jej śmiercią od dwóch tygodni żyją też media, w sprawę włączyli się detektywi, a na pierwszej linii Krzysztof Rutkowski. Ludzie oczekują od ministrów sprawiedliwości i spraw zagranicznych, że wyjaśnią sprawę, a przed ambasadą Egiptu zorganizowali pikietę. Polaków dawno nic tak nie poruszyło, jak śmierć nieznanej im nigdy wcześniej kobiety w Egipcie.

Niepewności, domysłów, niedopowiedzeń jest w tej sprawie tak wiele, że aż proszą się o swoje rozwiązania. A jednocześnie jest internet, w którym wszystko można umieścić i wszystko można sprawdzić. I tak zaczął się show pod tytułem tajemnicza śmierć Magdy Żuk w Egipcie na podstawie prawdziwej tragedii młodej kobiety i jej bliskich. A to niejedyna Polka, która zginęła w ostatnim czasie za granicą.