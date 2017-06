Kraj mlekiem i miodem płynący oraz białe róże, czyli „Zdarzyło się jutro”

Przebój tygodnia? Jaka róża, taki cień.

Majowe mrozy jakoś nie zaszkodziły białym różom. I teraz różni politycy, KOD-owcy albo inni, pożal się Boże, Obywatele RP, białymi różami walczą z Kaczyńskim. Wszystko przez to, że w przemówieniu na miesięcznicy smoleńskiej nazwał je symbolem nienawiści. I znowu to samo, co z „gorszym sortem” czy „innymi szatanami”. Sami nie są w stanie nic wymyślić. Dobrze, że mają Prezesa.

No i za chwilę będzie jak z czarnym protestem. Na razie z białymi różami na fejsie fotografują się politycy, następni będą celebryci i tylko patrzeć, jak na listach przebojów znowu pojawią się „Biełyje rozy”.

Zimny maj wymroził nie tylko sady, plantacje truskawek, ale też pszczoły. A Morawiecki obiecał kraj miodem i mlekiem płynący. Trudno, z połowy obietnic trzeba się będzie wycofać…