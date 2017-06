Rekordowe zasięgi mediów grupy PMPG Polskie Media

Siłą serwisu DoRzeczy.pl jest wyspecjalizowany zespół redakcyjny oraz współpraca z autorami najlepszego konserwatywnego tygodnika w kraju, w którym jest miejsce na różne punkty widzenia, polemiki, dyskusje. Codziennie o ósmej w serwisie publikowane są teksty napisane m.in. przez Kamilę Baranowską, Piotra Gabryela, Pawła Lisickiego, Piotra Semkę, Wojciecha Wybranowskiego, Rafała Ziemkiewicza, Piotra Zychowicza. Nowoczesny layout ułatwia poruszanie się po serwisie i docieranie do najnowszych informacji, a sam serwis jest w pełni responsywny i dostosowuje się do wielkości monitora, na którym jest przeglądany.

Wzrosty w I kwartale notuje też serwis Wprost.pl, którego liczba użytkowników rok do roku wzrosła o ponad 30 proc., do ponad 2 milionów, a liczba odsłon – do blisko 6,6 mln.

W sumie dwa główne serwisy grupy PMPG Polskie Media notowały w I kwartale ponad 11 mln odsłon. Z końcem pierwszego kwartału PMPG uruchomiła kolejny serwis, SuperHistoria.pl.

Rekordowe zasięgi serwisów grupy PMPG to efekt konsekwentnie realizowanej strategii budowy silnych brandów mediów zasięgowych poprzez dywersyfikację formatów i kanałów dostępu oraz rozbudowę portfolio uznanych, opiniotwórczych marek wydawanych tygodników o kolejne elementy, które budują trwałą relację z czytelnikami/użytkownikami.

Dzisiaj portfolio PMPG Polskie Media jest oparte na dwóch głównych tytułach – „Wprost” i „Do Rzeczy”. Rozpowszechnienie płatne tygodnika „Wprost” wyniosło w marcu 2017 r. 86 080. Rozpowszechnienie tygodnika „Do Rzeczy” – 52 746 egzemplarzy (dane ZKDP).

Tygodniki PMPG są dostępne w:

największych sieciach dystrybucji prasy : Ruch, HDS, Kolporter, salony Empik



: Ruch, HDS, Kolporter, salony Empik alternatywnych sieciach dystrybucji prasy m.in. w restauracjach, hotelach, na lotniskach, w ekskluzywnych punktach usługowych



m.in. w restauracjach, hotelach, na lotniskach, w ekskluzywnych punktach usługowych jako e-wydanie – na komputerach osobistych, tabletach i telefonach komórkowych poprzez strony ewydanie.wprost.pl i ewydanie.dorzeczy.pl oraz u dystrybutorów prasy elektronicznej.



– na komputerach osobistych, tabletach i telefonach komórkowych w aplikacjach mobilnych dostępnych w AppStore i Google Play oraz w systemie Publico24.



W sumie tygodniki PMPG w formie wydań drukowanych oraz cyfrowych docierają do ponad 200 000 czytelników (tygodnik czyta średnio więcej niż jedna osoba).

Serwisy internetowe Grupy: Wprost.pl, DoRzeczy.pl, nowy portal SuperHistoria.ploraz zbierający znakomite recenzje wertykalny portal Film.com.pl razem mają blisko 3 miliony unikalnych użytkowników i notują ponad 11 mln odsłon.

Media grupy PMPG są również bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Na Facebooku fanpage Tygodnika Lisickiego zgromadził 105 000 fanów, a dodatkowo prawie 18 000 osób śledzi fanpage DoRzeczy. Profil Historii Do Rzeczy obserwuje prawie 16 000 osób. Na Twitterze konto DoRzeczy.pl ma ponad 40 tys. obserwatorów, a konto Tygodnika Do Rzeczy– 23 tysiące. Tygodnik „Wprost” ma 187 tys. fanów na FB i ponad 441 tys. obserwujących na Twitterze. Magazyn Film na FB ma ponad 14 000 fanów, na Twitterze obserwuje go prawie 3000 użytkowników.

W sumie media grupy PMPG Polskie Media notują dziś następujące zasięgi: