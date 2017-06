Poseł, który zasłynął pytaniem o „carycę”, znów „błysnął”. Nie tylko on

Przesłuchanie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka było kolejnym z serii głośnych wydarzeń zaplanowanych przez komisję, które mogły przykuć uwagę opinii publicznej. I choć było ono szeroko relacjonowane przez media, to według szacunków „Polityki w sieci” opublikowanych około godziny 13:00, potencjalny zasięg informacji dotyczących przesłuchania mógł sięgnąć niespełna 900 tysięcy. Potwierdza to tezę postawioną przed kilkoma tygodniami przez dziennikarki „Wprost”, że choć w sprawie są wielkie pieniądze, oszustwo, znani politycy, bezduszność urzędników i łzy poszkodowanych, to z powodu słabej „obsady medialnej” jej prace nie rozgrzewają serc i umysłów Polaków.

Podobny wniosek można wysnuć na podstawie danych zebranych przez SentiOne. Od poniedziałku 22 maja do godziny 18:00, czyli zakończenia przesłuchania Sławomira Nowaka, w Internecie pojawiło się niespełna 18 tysięcy wzmianek dotyczących komisji badającej sprawę Amber Gold. Najwięcej opublikowano o godzinie 17:00, choć trend wzrostowy daje się wyraźnie zauważyć od godziny 10:00, czyli chwili rozpoczęcia obrad komisji. Dla porównania, w dniu poprzedzającym głosowanie nad wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło zgłoszonym przez Platformę obywatelską oraz dniu samej debaty i głosowania, opublikowano ponad 75 tysięcy wpisów dotyczących tej sprawy.

Poseł Marek „caryca” Suski pyta o Adama Adamowicza

W trakcie przesłuchania Sławomira Nowaka doszło do kilku kuriozalnych wymian zdań, które powoli stają się „znakiem firmowym” komisji śledczej. Po raz kolejny głośno zrobiło się o Marku Suskim, który zasłynął przed kilkoma miesiącami m.in. pytaniem o znajomość z „carycą”. Tym razem pytał o znajomość z Adamem Adamowiczem.

– Czy pan zna Adama Adamowicza? – zapytał Marek Suski.

– Adama Adamowicza? Chyba nie znam – odpowiedział Nowak.

– Członek założyciel struktur regionalnych Platformy Obywatelskiej Adam Adamowicz, prezydent Gdańska. Nie zna pan?

– Adam Adamowicz? Nie znam takiego człowieka. Prezydent Gdańska nazywa się Paweł Adamowicz.

– A to brat pana prezydenta, tak?

– Nie, mam wrażenie, że brat pana prezydenta też ma inaczej na imię – zakończył wymianę zdań Nowak.

Dowody, których nie ma

Poseł Suski w toku zadawanych pytań stwierdził również, że nie posiada dowodów, że świadek składa fałszywe zeznania. – Gdybym miał dowody, to bym je panu przedstawił i pewnie za składanie fałszywych zeznań miałby pan problemu – przyznał bez ogródek Suski.

Jan ze Stogów czy Jan z Kolna?

Gdy wydawało się, że słowa Marka Suskiego staną się najgłośniejszą wpadką z niemal ośmiogodzinnego przesłuchania Sławomira Nowaka, do gry włączył się Stanisław Pięta. Indagował on świadka o to, czy zna prokuratorów, sędziów lub policjantów z Trójmiasta. Po tym, jak w odpowiedzi usłyszał, że Nowak nie zna przedstawicieli tych zawodów, choć mogło się zdarzyć, że bywał w tym samym czasie w miejscach publicznych co oni, lub „gra w piłkę” z policjantami, ale „nie interesuje się” wykonywanym zawodem, Pięta zaczął pytać o „Jana ze Stogów”.

– Jeszcze chciałem zapytać o jedną osobę spoza tych kręgów. Zna pan Jana Przywarę? – zapytał poseł PiS.

– Nie kojarzę panie pośle – stwierdził Nowak.

– Jana ze Stogów?

– Znam Jana z Kolna, ale nie chcę, żeby był to kolejny gag tej komisji.

– Dziękuję uprzejmie.

- Dziękuję.

Kim był Jan z Kolna

Jan z Kolna był rzekomo polskim żeglarzem, który przez niektórych uważany jest za pierwszego odkrywcę Ameryki. W służbie duńskiego króla miał dotrzeć prze Atlantyk do wybrzeży kontynentu amerykańskiego kilkanaście lat przed Krzysztofem Kolumbem. Należy jednak podkreślić, że przypisuje się mu również pochodzenie duńskie i norweskie.

Przesłuchanie

O przesłuchaniu Sławomira Nowaka oraz informacjach, które przekazał posłom z komisji śledczej pisaliśmy więcej we Wprost.pl. Były minister podkreślał, że „nie miał styczności z głównym wątkiem afery” oraz nie chce być wciągany w aktualną rozgrywkę polityczną w Polsce.