„W razie agresji, Polska musi wytrzymać 60 dni”

W ocenie George'a Friedmana pierwsza w wizyta Donalda Trumpa na szczycie przywódców państw NATO, będzie "wydarzeniem pozbawionym większego znaczenia". – Sam szczyt ma jedynie pokazać, że NATO, wprawdzie podłączone do respiratora, ale jeszcze nie umarło – stwierdził analityk. Dodał równocześnie, że nie należy spodziewać się po prezydencie USA daleko idących deklaracji, gdyż „większość członków NATO nie chce wydawać nawet 2 proc. PKB na obronność” – Czy można takich sojuszników traktować poważnie? Nie dziwcie się, że zaczynamy się zastanawiać w Ameryce and tym, co właściwie daje nam istnienie sojuszu – wyjaśnia.

Musimy bronić się 60 dni

Mimo negatywnego obrazu NATO wyłaniającego się ze słów Friedmana, Polska nie powinna obawiać się braku pomocy w razie agresji ze wschodu, choć powinna być przygotowana do stawiania oporu potencjalnego agresorowi. – Ameryka gwarantuje solidne wsparcie, ale nie możemy obronić kraju, który sam nie chce się bronić. W razie agresji Polska musi wytrzymać przez 60 dni. Ameryka ma interesy na całym świecie i nie może trzymać w Polsce wielkiej armii. Musicie zbudować własną, a my ją wesprzemy. Budowa systemu obrony będzie oczywiście kosztować, ale przy okazji rozkręci się gospodarka, a do Polski napłynie amerykańska technologia. Dokładnie w ten sposób rozwinęła się Korea Południowa – przypomniał Friedman.

Rosja nie jest poważnym zagrożeniem

Twórca Straforu zapewnił także, że zagrożenie ze strony Rosji nie jest znaczące. – USA dbają tylko o to, żeby Rosja nie przekroczyła linii od Bałtyku przez Polskę, Słowację, Węgry po Rumunię. Rosjanie stworzyli gospodarkę opartą na eksporcie surowców, a ceny ropy spadły. Musieli więc obciąć wydatki na zapowiadaną modernizację armii i zaczęli blefować. Udają wielką militarną potęgę, którą nie są – powiedział.

Szczyt NATO

Szczyt liderów państw członkowskich Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego odbywa się w dniach 25-26 maja w Brukseli. W trakcie spotkania światowi przywódcy będą dyskutować m.in. o formach dostosowania NATO do wyzwań, które wynikają z obecnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, a także o tym, jakie podejmować działania. aby skutecznie walczyć z zagrożeniem ze strony terrorystów. Na szczycie NATO pojawi się również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który w kampanii wyborczej nie szczędził krytycznych słów pod adresem Paktu Północnoatlantyckiego.

George Friedman - twórca i wieloletni szef amerykańskiego think tanku Strafor, specjalizuje się w długoterminowych prognozach geopolitycznych. Jest autorem bestsellera pt. "Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek", w którym przepowiada rolę regionalnych mocarstw Polsce i Turcji, . Obecne tworzy nowy, dostępny w internecie projekt Geopolitical Futures.