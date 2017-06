„Wprost” nagrodził filary polskiej gospodarki

„Polska Dwusetka”, „Polskie Gepardy” i „Polscy Ambasadorzy”- to nazwy trzech rankingów, które stały się znakiem firmowym tygodnika "Wprost", a zarazem miarą siły polskiej gospodarki z perspektywy tworzących ją przedsiębiorstw.

Chociaż ubiegły rok nie był najlepszy dla państwowych gigantów, to rosły przychody sektora prywatnego. Praktycznie wszystkie największe spółki Skarbu Państwa sprzedały w zeszłym roku mniej niż w 2015, ale np. CCC, obuwniczy gigant należący do Dariusza Miłka, zanotował wzrost o 38 proc., do 3,2 mld zł i wskoczył do 50-tki zestawienia. Podium rankingu pozostało bez zmian. Zajmują je trzy największe polskie firmy pod względem przychodów ze sprzedaży: paliwowy Orlen, gazowe PGNiG i energetyczne PGE. Wśród 200 największych polskich firm pojawiło się też kilku debiutantów. Jest m.in. Totalizator Sportowy. Spółka poprawiła swoje przychody o ponad 6 proc. Za 2016 r. wyniosły prawie 4,6 mld zł. Jest też sieć marketów Dino, która zaledwie parę tygodni temu weszła na warszawską giełdę. Z ponad 3,3 mld zł przychodów wskoczyła od razu na 41. miejsce.

Zestawienie najszybciej rozwijających się zdominowały przedsiębiorstwa prywatne. Zaledwie 8 z 50 firm rankingu jest kontrolowanych przez państwo. Na czele znalazła się spółka CCC. Na drugim miejscu uplasowała się Grupa Ciech, a na trzecim – Grupa Kęty. Niewiele do podium zabrakło debiutującej w tym zestawieniu sieci marketów Dino.

Wartość polskiego eksportu w 2016 r. wyniosła 183,6 mld euro, a stu największych polskich eksporterów sprzedało za granicą towary warte prawie 100 mld zł. Co ciekawe, to Polska jest największym producentem pieczarek w Europie i ich największym eksporterem na świecie. Po Włochach i Hiszpanach jesteśmy też trzecim największym producentem płytek ceramicznych w całej Unii. Od lat jesteśmy na podium największych producentów srebra i w czołówce globalnych graczy na rynku miedzi. To właśnie państwowy gigant KGHM okazał się być największym eksporterem.

Tuż za górniczym gigantem znalazło się przedsiębiorstwo z branży, która uważana jest przez wielu za nieistniejącą w Polsce, branży stoczniowej. Remontowa Holding specjalizuje się głównie w produkcji promów pasażersko-samochodowych, przebudowie i remoncie statków oraz platform wiertniczych. Na trzecim miejscu znalazła się Grupa Boryszew specjalizująca się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.

Gala

Galeria:

Gala 200 Największych polskich firm tygodnika "Wprost"

Przedstawiciele ośmiu firm, które zajęły czołowe lokaty w rankingach, 30 maja odebrali pamiątkowe statuetki podczas uroczystej gali zorganizowanej w sali notowań stołecznej Giełdy Papierów Wartościowych. Przed wręczeniem nagród odbyła się krótka debata poświęcona rozwojowi polskiej gospodarki, w której udział wzięli: Piotr Borys, prezes PFR, Karol Zarajczyk, prezes URSUS SA oraz Tomasz Modzelewski, prezes Paged SA. Dyskusję moderował Jacek Pochłopień, redaktor naczelny tygodnika „Wprost”.

