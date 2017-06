Niedyskrecje parlamentarne #23: Schetyna zapowiada „efekt Kopacz” i nie zamierza bronić byłej premier

Grzegorz Schetyna podczas zamkniętego spotkania ze swoim najbliższym otoczeniem, przygotowując swoich ludzi do spadku sondażowego, ogłosił, że będzie to „efekt Kopacz”. Spadek sondażowy zaczął się od wypowiedzi lidera PO w sprawie imigrantów. – Ale Schetyna wymyślił sobie, że skoro wzrost poparcia dla PO jest w oczach większości działaczy „efektem Tuska”, to spadek powinien się kojarzyć z „efektem Kopacz” – mówi nasz informator.

Konkretnie chodzi o to, że Ewa Kopacz przesłuchania jako świadek w śledztwie dotyczącym m.in. nieprzeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. A ponieważ ostatnie ustalenia z ekshumacji zbulwersowały opinię publiczną, to lider PO zdecydował, że nie będzie bronił Kopacz, która w 2010 r. oznajmiła, iż wszystkie szczątki zostały starannie zbadane. – Schetyna nie chce, żeby sprawa ekshumacji się z nim kojarzyła – mówi nasz rozmówca.

Tymczasem Ewa Kopacz, która chcąc nie chcąc jest z ekshumacjami kojarzona, postanowiła zrobić z siebie męczennicę ciąganą przez PiS po prokuraturach. – Poszła w ślady Donalda Tuska, który pierwszy wytyczył tę strategię – śmieje się nasz rozmówca.