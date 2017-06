Staszewski po raz trzeci. „Wiedzieliśmy, że dłubiemy w czymś wielkim”

Każdy, kto spotkał się z nową płytą powstałą dzięki współpracy Kazika z Kwartetem ProForma, a wcześniej interesował się pracami nad nią, musiał się zdziwić: ostatecznie nikt nie otrzymał zapowiadanego „Syna Staszka”, a „Tatę Kazika kontra Hedora”. „Właściwa” nazwa ukazuje się jednak dopiero po zdarciu celofanu. – Była robocza nazwa „Tata 3”, później „Syn Staszka”, ale był nadęty, poważny i mylący. Skończyło się na nieco prześmiewczym tytule – mówi w rozmowie z „Wprost” Kazik Staszewski.

Za samą twórczością Staszewskiego "ciągnie się" już niemała legenda, dlatego trzecie podejście do jego tekstów (kompozycje to praca ProFormy i Kazika - red.), wiązało się z nie lada wyzwaniem. – Może nie chodziło o to, by dorównać legendzie, ale by te kompozycje nie spiep***** tych tekstów – wspomina Przemysław Lembicz, lider Kwartetu ProForma.

– Rzadko kiedy ostatnimi laty czułem się tak pewnie. Wiedziałem, że dłubiemy w czymś wielkim (...). Pamiętam, że jak nagrywaliśmy te piosenki na początku, na telefon, to wszystkie natychmiast wysyłałem do Arka i Sławka, z takim może zbyt szczenięcym zachwytem, jak na mój wiek, mówiąc: K****, zobaczcie, co tutaj się w ogóle dzieje! – kwituje Kazik.