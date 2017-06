„Akcja rodzi reakcję”. Ostatni zamach w Londynie komentuje Jakub Mielnik

Po licznych zamachach dokonywanych przez imigrantów lub ich potomków doszło do czegoś w rodzaju akcji odwetowej w Finsbury Park, gdzie 47-letni Brytyjczyk wjechał w tłum osób wychodzących z meczetu. – Uporczywa, dotkliwa dla Europy kampania terrorystyczna, która trwa od wielu miesięcy, odnosi swój skutek. Na akcję islamistów mamy reakcję niemuzułmanów. To dokładnie to, o co chodzi terrorystom – skłócenie Europejczyków – komentuje Jakub Mielnik, szef działu zagranicznego tygodnika Wprost.