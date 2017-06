Polska projektantka zachwyca arabskie księżniczki

Atelier Sylwii Romaniuk to miejsce szczególne na polskiej mapie mody. Na ponad 300 metrach kwadratowych w dawnym Pałacu Jurkiewicza w Alejach Ujazdowskich w Warszawie mieści się m.in. szwalnia oraz krojownia. W miejscu, gdzie moda łączy się ze sztuką, można nie tylko zachwycić się neorenesansową architekturą zabytkowego budynku, ale również obejrzeć projekty autorstwa Sylwii Romaniuk, która podkreśla, że tworzone przez nią stroje są przeznaczone dla kobiet chcących czuć się pewnie i komfortowo. Ten efekt zapewnia doskonała konstrukcja, krój dopasowany do każdej sylwetki oraz dopracowanie najmniejszych detali.

W Atelier SR znajdziemy suknie na specjalne okazje: uroczyste kolacje, wystąpienia na czerwonym dywanie czy gale. – Zapraszam do mojego świata, w którym sztuka łączy się z modą a cierpliwość nagradzana jest suknią z bajki – mówi projektantka. Zgodnie z ideą marki, połączenie sztuki i mody to gwarancja spełnienia ukrytych pragnień każdej kobiety.

Galeria:

Projekty autorstwa Sylwii Romaniuk

Artystka pełna pasji

Sylwia Romaniuk to artystka pełna pasji, która od ośmiu lat zajmuje się kreowaniem kobiecego wizerunku. Jest laureatką wielu nagród z dziedziny biznesu i mody. Projektantka rozpoczęła swoją karierę w Szczecinie, jednak po kilku latach postanowiła przenieść się do Warszawy, która stwarza w dziedzinie mody znacznie więcej możliwości. Trzy lata temu przy ulicy Mokotowskiej otwarła pierwsze atelier. Niestety, sytuacja rodzinna zmusiła projektantkę do powrotu do Szczecina. Po dwuletniej przerwie zdecydowała się wrócić do Warszawy. Sylwia Romaniuk przyznaje, że projektowanie przychodzi jej bardzo łatwo. Ostatnia kolekcja powstała w ciągu zaledwie dwóch miesięcy po urodzeniu dziecka.

Sylwia Romaniuk to artystka i bizneswoman, która z determinacją i skutecznością dąży do realizacji swoich projektów na rynku dóbr luksusowych. Cechą charakterystyczną jej marki jest to, iż wszystkie projekty są ręcznie haftowane i obszywane kamieniami szlachetnymi. – Kobiecość, klasa, szyk i bajeczny urok – tak widzę kobietę Sylwii Romaniuk. Jakość i styl to główny motyw. Tworzę wizerunek moich klientek indywidualnie, dzięki czemu każda z nich błyszczy najjaśniejszym blaskiem – podkreśla artystka.

„Te dzieła mają spełniać marzenia”

Projekty autorstwa Sylwii Romaniuk są kierowane przede wszystkim dla klienta, który docenia jakość i jest w stanie za nią zapłacić, ponieważ traktuje to jako inwestycję w siebie. Projektantka przyznaje, że często zdarza się, iż klientki nie wychodzą z atelier tylko z jedną sukienką. Mimo tego, że Sylwia Romaniuk słynie głównie z sukienek na specjalne okazje, w ofercie Domu Mody SR znajduje się również wiele ubrań na codzienne okazje m.in. garnitury, płaszcze, spodnie czy spódnice. Projektantka stara się również spełniać marzenia klientek i realizować ich wizje.

Tkaniny wykorzystywane w projektach to przede wszystkim jedwabie, muśliny oraz kaszmir i koronki. Pochodzą one głównie z Włoch oraz Francji, ponieważ w Polsce nie ma producentów oferujących materiały zdobione kamieniami. Aby zdobyć tkaniny najlepszej jakości, Sylwia Romaniuk bierze udział w targach materiałów, które odbywają się m.in. w Mediolanie oraz w Paryżu.

Projekty artystki obejmują luksusowe krawiectwo, którego zadaniem jest wydobywanie piękna z każdej kobiety. – Te kreacje mają przenosić w inny wymiar, oderwać od codzienności i spełniać marzenia. Sprawiać, że kobiety będą czuć się komfortowo. Efekt ten zapewnia doskonałe wzornictwo, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb – tłumaczy Sylwia Romaniuk dodając, że jej kolekcje pokazują, że strój zmienia kobiety nie tylko z zewnątrz, ale też pomaga w odnalezieniu pewności siebie.

Jakość i klasę projektów Sylwii Romaniuk doceniło wiele gwiazd m.in. Anna Lewandowska, Anja Rubik, Justyna Steczkowska czy Edyta Górniak. O polskiej projektantce pisało wiele zagranicznych mediów m.in. „Elle”, „Harper's Bazaar” czy „New York Times”.

Kluczowy moment rozwoju marki

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Sylwia Romaniuk była jedyną polską projektantką, która zaprezentowała swoją kolekcję podczas Arab Fashion Week w Dubaju. Specjalnie na tą okazję przygotowano kolekcję składającą się z 25 unikalnych stylizacji. – Projekty były w dużym stopniu inspirowane zmienną naturą kobiety. W strojach dominowały bogate zdobienia, hafty oraz koronki – tłumaczy artystka.

Dubaj przez wielu jest uważany za stolicę mody Bliskiego Wschodu, który aspiruje do bycia kolejnym ważnym ośrodkiem na modowej mapie świata. Sylwia Romaniuk podkreśla, że dzięki pokazowi w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich firma otrzymuje wiadomości ze Stanów Zjednoczonych czy Hiszpanii. – Pokaz w Dubaju to spełnienie moich marzeń i kluczowy moment w rozwoju marki. Zdecydowaliśmy się najpierw na Dubaj, a w kolejnym etapie planujemy podbój Moskwy i Londynu. Wynika to z tego, iż chciałabym tworzyć w duchu haute couture. Szukamy więc lokalizacji, gdzie moda w tym tonie jest pożądana - mówi Sylwia Romaniuk. Kluczowe rynki to dla Domu Mody SR przede wszystkim Londyn, Moskwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar oraz Arabia Saudyjska.

Projektantka przyznaje, że rynek arabski ma ogromny potencjał. Wśród klientek zafascynowanych projektami polskiej artystki jest m.in. księżna Amira bint Ajdan ibn Najif at-Tawil czy arabskie księżniczki, które najprawdopodobniej trafiły do projektantki z polecenia, ponieważ Dom Mody SR nie organizował w regionie żadnych kampanii reklamowych.

Pokaz w Dubaju nie był debiutem Sylwii Romaniuk na zagranicznych wybiegach. Po raz pierwszy projekty jej autorstwa zostały pokazane trzy lata temu w Cannes. – Moje przygotowanie, świadomość mediów była wtedy znikoma. Wyjeżdżając do Francji, nawet nie pomyślałam, żeby kogokolwiek informować. Nie wiedziałam jak tym zarządzić, bo o wszystko dbałam sama. Od tamtego czasu moja firma bardzo się rozwinęła, mam fantastyczny sztab osób, które pomagają kierować marką SR – opowiada artystka.

Sylwia Romaniuk tłumaczy, że cała jej kariera była procesem, który doprowadził do miejsca, w którym się obecnie znajduje. – Zdecydowałam się na karierę międzynarodową, ponieważ przez ostatnie lata bardzo dobrze poznałam rynek polski, poznałam potrzeby klientek w Polsce, a teraz chciałabym, aby moje projekty trafiły również do kobiet w innych krajach – podsumowuje.