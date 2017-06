„Wprost” najczęściej cytowanym tygodnikiem w maju

W maju liderem zestawienia w grupie tygodników ogólnopolskich był „Wprost”, notując 58 cytowań. Stało się to dzięki odwołaniom m.in. do tekstu Szymona Krawca, który opisał sprawy zaległości Mateusza Kijowskiego z tytułu niepłaconych alimentów. „Wprost” o problemach byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji pisał wiele tygodni temu i to właśnie do szczegółowych ustaleń tygodnika odnosiły się inne media.





„Wprost” znalazło się także na podium w rankingu uwzględniającym cytowania informacji podanych przez tygodniki ogólnopolskie. „Wprost” zajęło tam drugie miejsce ex aequo z „Gazetą Polską”, notując 67 wzmianek.





Metodologia badania

Badanie przeprowadzono na podstawie dzienników i tygodników ogólnopolskich oraz dzienników regionalnych

. Uwzględniono wszystkie artykuły, które ukazały się w mediach w okresie od 1 do 31 maja

2017 r., w których cytuje się i powołuje na badane media. Wyszukiwano tytuł pozycji uwzględniając pełną deklinację. Uwzględniono również nazwy potoczne, np. Rzepa (zamiast: Rzeczpospolita), jak i regionalne tytuły gazet z Grupy Polskapresse, o których często pisze się zamiennie np. Głos Wielkopolski lub Polska Głos Wielkopolski.