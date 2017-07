Lider KOD: Nie mam wątpliwości, że celem Kaczyńskiego jest twarda dyktatura

Lider KOD powiedział w rozmowie z „Wprost” , że Komitet Obrony Demokracji ma szansę wyjść z kryzysu. Krzysztof Łoziński zapowiedział również, że KOD będzie chciał utworzyć swoje media. – Tych, którzy wcześniej chodzili na nasze marsze, ogarnęło pewne znużenie. Potrzeba iskry, która spowoduje wybuch, nową energię. Znając PiS, prędzej czy później taka iskra się pojawi – wyjaśnił.

Krzysztof Łoziński tłumaczył, że „do ludzi kiedyś w końcu dotrze, że jeśli nie będą się interesować polityką, to polityka zainteresuje się nimi” . – Przecież podporządkowanie sądów przez PiS to ostatni zakręt przed pełną dyktaturą. Wielu ludzi myśli, że to dotyczy tylko procesów politycznych, a naprawdę dotyczy wszystkich – zaznaczył.

– Długo uważano, że Jarosław Kaczyński jest niepoważny, że plecie na wyrost, że nic z tego nie będzie. Nie doceniono jego zdolności do knucia. Nie mam wątpliwości, że jego celem jest twarda dyktatura. Wyborów albo nie będzie w ogóle, albo będą fikcyjne. Po podporządkowaniu sądów, PiS przejmie Państwową Komisję Wyborczą. Ludzie kochani, nie bądźcie naiwni, przestańcie wierzyć, że oni mają zamiar przestrzegać jakiekolwiek prawa! Wiem, co mówię, ja tych ludzi znam od bardzo dawna – podkreślił lider Komitetu Obrony Demokracji.