Młodzi Polacy w Bangkoku walczą o laury w chemii

Zostali oni wyłonieni podczas czterostopniowych zawodów 63.Olimpiady Chemicznej. Polską reprezentację tworzą: Jakub Narodowiec, uczeń III klasy XXI LO w Lublinie, Wojciech Jankowski, uczeń II klasy III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Michał Pychtin, uczeń III klasy XIII LO w Szczecinie i Daniel Golec, uczeń II klasy V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. 9 lipca odbyły się w Tajlandii zawody laboratoryjne, 11 lipca – teoretyczne. Bierze w nich udział ok. 300 uczniów z ponad 70 krajów. Konkurencja jest ogromna, trzeba mieć wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program profilu rozszerzonego z chemii w liceum.

Polacy, poza uczestniczeniem w kołach zainteresowań w swojej szkole, wzięli udział w dwutygodniowym kursie przygotowawczym w Warszawie na Wydziale Chemicznym PW i Wydziale Chemii UW. Polacy uczestniczyli do tej pory we wszystkich 48 Międzynarodowych Olimpiadach Chemicznych, przywożąc w sumie 181 medali: 51 złotych, 68 srebrnych i 62 brązowe. W liczbie zdobytych złotych medali wyprzedzają nas tylko Chiny, Korea, Tajwan i Rosja. To oznacza, że zajmujemy pierwsze miejsce wśród państw Unii Europejskiej, drugie w Europie i piąte w świecie. Wśród naszych dotychczasowych reprezentantów przewagę mają panowie, Polskę do tej pory reprezentowało 170 uczniów i tylko 18 uczennic. Podczas pobytu wszystkie telefony komórkowe i inne urządzenia przez które mogliby się porozumiewać zawodnicy, są w depozycie u organizatorów. Prezentujemy zdjęcie, jakie nasi reprezentanci zdążyli jeszcze wykonać i przesłać z Tajlandii.