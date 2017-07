MSWiA wciąż nie odpowiedziało ws. głośnej interwencji policji. Poszło o nietypowy kamuflaż

Interpelacja w sprawie policjantów, którzy udawali dziennikarzy czy fotoreporterów, przebywając na meczu Ruchu Chorzów z Górnikiem Łęczna w strefie przeznaczonej dla mediów, trafiła do Sejmu 8 czerwca tego roku. 12 lipca Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poprosił o prolongatę udzielenia odpowiedzi na pytania posłów Kukiz'15. „Jednocześnie pragnę zapewnić, że odpowiedź na przedmiotowe wystąpienie zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie” – zapewnia w prośbie o prolongatę wiceminister.

Posłowie Kukiz'15, Piotr Apel i Elżbieta Zielińska, zadali następujące pytania szefowi MSWiA w związku z wydarzeniami z czerwca: