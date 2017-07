Kto może odsunąć PiS od władzy? Zaskakujące wyniki sondażu „Wprost”

Galeria:

Kto ma szansę zostać liderem opozycji? Sondaż "Wprost"

PiS właśnie uchwalił ustawę, na mocy której w znacznej mierze przejmuje kontrolę nad sądami powszechnymi. Tuż po tym do laski marszałkowskiej trafił projekt przepisów podporządkowujących rządowi Sąd Najwyższy. A wkrótce – jak wynika z zapowiedzi rządu – ma powstać Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To nazwa godna Mrożka – wszak zadaniem nowego urzędu będzie nic innego, jak ograniczenie swobody działania trzeciego sektora i odebranie pieniędzy niezależnym od władzy organizacjom pozarządowym. A więc właśnie uderzenie w podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze w tym roku do Sejmu trafi też obywatelski projekt ustawy zaostrzającej prawo antyaborcyjne i wszystko wskazuje na to, że tym razem kontrowersyjne przepisy wejdą w życie. Teoretycznie dla opozycji to idealny moment, by jej popularność szybowała w górę, tymczasem właśnie zalicza ona sondażowe dno. Parafrazując dawne słowa Donalda Tuska, dziś Jarosław Kaczyński nie ma z kim przegrać, nawet gdyby chciał. I nikt mu nie pomaga tak skutecznie jak nijaka, pozbawiona wizji i wiary w siebie, a do tego wewnętrznie skłócona, opozycja.

Kto według ciebie obecnie najbardziej zasługuje na miano lidera opozycji i ma największe szanse, by w przyszłości odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość? – brzmiało pytanie w badaniu przeprowadzonym na zlecenie "Wprost" w panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1053 osoby.

Wyniki sondażu zaskakują. Jeśli już w kimś widzimy lidera opozycji, to w nieobecnym od ponad dwóch lat w polskiej polityce Donaldzie Tusku. I choć jego wynik nie jest rewelacyjny, to były premier i tak bije na głowę konkurentów. Jego następca, Grzegorz Schetyna, w końcu szef największej opozycyjnej partii, ma wynik w granicach błędu statystycznego. Ryszard Petru – jeszcze niższy.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-10 lipca 2017. Metoda: CAWI, Próba: 1053 osoby, kwoty dobrane wg reprezentacji populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości.